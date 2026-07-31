Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Birgir Olgeirsson skrifar 31. júlí 2026 12:38 Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðir við Dalsbú ganga vel. Á bilinu fimm til sjö hundruð minkar hafa verið aflífaðir, ábendingum hefur fækkað og ekkert tilfelli verið staðfest í byggð. Lýður Rannsókn lögreglu á innbrotinu í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal stendur enn yfir. Ummerki benda til þess að fleiri en einn kunni að hafa verið að verki en það hefur ekki verið staðfest. Á sama tíma hefur ástandið í dalnum róast og ekkert tilfelli verið staðfest í byggð. Lögregla hefur farið yfir myndefni og tekið vitnaskýrslur vegna málsins. Enginn hefur þó verið yfirheyrður sem grunaður er um verknaðinn. Ekki liggur fyrir hvernig farið var inn í búið og engin ummerki hafa fundist sem varpa ljósi á það. Lögregla biðlar áfram til fólks að athuga hvort það eigi myndefni sem gæti nýst við rannsóknina. Samkvæmt upplýsingum lögreglu var allt með eðlilegum hætti í búinu um miðnætti aðfaranótt miðvikudags. Tilkynning um að mikill fjöldi minka hefði komist úr búrum sínum barst síðan skömmu eftir klukkan sjö um morguninn. Óvíst hversu margir komust út fyrir girðinguna Á milli tíu og tólf þúsund minkar voru í Dalsbúi þegar atvikið varð. Dalsbú er síðasta starfandi minkabú landsins. Talið hefur verið að þúsundir dýra hafi komist úr búrum sínum. Ekki liggur þó fyrir hversu mörg þau voru eða hversu margir minkar komust út fyrir ytri öryggisgirðingu búsins. Veiðimenn, sérþjálfaðir hundar og starfsfólk á vegum Mosfellsbæjar hafa undanfarna daga unnið að því að handsama eða aflífa dýrin. Gildrum hefur jafnframt verið komið fyrir í nágrenni búsins og neðar í dalnum. Ástandið að róast Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir að aðgerðunum miði vel. „Nóttin var svona frekar bara tíðindalaus og ástandið að róast bara heilmikið.“ Sárafáar ábendingar bárust Mosfellsbæ í nótt. Veiðimenn sem koma að aðgerðunum eru bjartsýnir eftir árangur síðustu daga og er áherslan nú lögð á nánasta umhverfi búsins og efsta hluta dalsins. Ábending barst um mink á golfvellinum á Korpu en Hilmar segir að í ljós hafi komið að þar hafi verið villtur minkur sem ekki kom frá búinu. Ekki er vitað hversu langt minkarnir frá Dalsbúi kunna að hafa farið. Hilmar hefur ekki heildartölu yfir þann fjölda sem náðst hefur en segir að hundruð dýra hafi verið aflífuð. „Samkvæmt mínum upplýsingum er búið að aflífa svona á bilinu 500 til 700 dýr í kringum búið, bæði innan sem utan girðingar.“ Ekki liggur fyrir hversu margir minkar hafa verið handsamaðir lifandi. Hilmar segir að viðbragðsaðilar reyni það áður en gripið er til annarra úrræða. „Það er alltaf fyrsti kostur að ná þeim á lífi. Við erum bæði með háfa og hunda og svo auðvitað byssur ef þess þarf en byrjum á mannúðlegum aðgerðum.“ Jákvæð teikn í gildrunum Nú er lögð áhersla á að fylgjast með gildrum í kringum búið og kanna hvort minkar hafi komist neðar í Mosfellsdal. „Það er lítið sem ekkert sem kemur í þær og ekkert neðar í dalnum, þannig það eru jákvæð teikn á lofti.“ Aðgerðunum er þó ekki lokið og Mosfellsbær heldur áfram að taka við ábendingum frá íbúum. „Áfram bara óskum við eftir ábendingum frá íbúum ef þeir verða varir við mink og við verðum bara á vaktinni alla helgina. Minkurinn fer ekkert í neitt helgarfrí frekar en við.“ Minkum sleppt í Mosfellsdal Mosfellsbær Lögreglumál Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Yfirstandandi aðgerðir um borð í Bandero Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent „Þá bara krassa lungun“ Innlent Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero Innlent Fleiri fréttir Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Yfirstandandi aðgerðir um borð í Bandero Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi foreldra mætti litblindum syninum Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Sjá meira