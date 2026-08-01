Ekki hefur verið farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna. Yfirheyrslur fóru í gær fram yfir öllum tuttugu og einum áhafnarmeðlimum. Þetta staðfestir Skúli Jónsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Þrír hæst settu mennirnir um borð, skipstjóri, stýrimaður og yfirvélstjóri, voru allir færðir til yfirheyrslu á lögreglustöð. Aðrir áhafnarmeðlimir voru ýmis yfirheyrðir um borð í varpskipinu Freyju, sem fylgt hafði Bandero til hafnar í Reykjavík, eða í landi í aðstöðu Faxaflóahafna.
„Það er búið að yfirheyra alla og ekki talin þörf á því,“ sagði Skúli um mögulega gæsluvarðhaldskröfu en frestur lögreglunnar til að fara fram á slíkt rann út klukkan ellefu í gærkvöldi. Áhöfninni er þó enn um sinn gert að halda sig um borð í Bandero. Ekki er vitað hve lengi það ástand mun vara.
„Fólki er gert að halda sig um borð í bátnum,” segir Skúli. „Það voru allir handteknir.“
Unnið er að brottvísun
„Það er unnið að því að brottvísa þessu fólki,“ upplýsir Skúli, en í fréttum okkar í gær kom fram að greinargerð þess eðlis hafi verið send til Útlendingastofnunar til yfirferðar. Farið er fram á tveggja ára farbann yfir hópnum, sem telst íþyngjandi fyrir þau fjórtán sem ekki eru með ríkisborgararétt innan Schengen-svæðisins, að því er kom fram í máli Ásgeirs Þórs Ásgeirssonar í kvöldfréttum Sýnar okkar í gær.
Þá hefur skipið verið kyrrsett en það var skoðað af fulltrúum Samgöngustofu í gær og hefur verið kyrrsett. Þá haldlagði lögregla muni um borð í skipinu í þágu rannsóknar málsins, svo sem tölvur og minniskort af myndavélum. Skúli segist ekki vita hvort áhafnarmeðlimir eigi yfir höfði sér ákæru.