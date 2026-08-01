Innlent

Yfir­heyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæslu­varð­hald

Sigurgeir Þorkelsson og Agnar Már Másson skrifa
Einn hinna þriggja sem færðir voru á lögreglustöð til yfirheyrslu í gær.
Einn hinna þriggja sem færðir voru á lögreglustöð til yfirheyrslu í gær. Vísir/Viktor

Ekki hefur verið farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna. Yfirheyrslur fóru í gær fram yfir öllum tuttugu og einum áhafnarmeðlimum. Þetta staðfestir Skúli Jónsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Þrír hæst settu mennirnir um borð, skipstjóri, stýrimaður og yfirvélstjóri, voru allir færðir til yfirheyrslu á lögreglustöð. Aðrir áhafnarmeðlimir voru ýmis yfirheyrðir um borð í varpskipinu Freyju, sem fylgt hafði Bandero til hafnar í Reykjavík, eða í landi í aðstöðu Faxaflóahafna.

„Það er búið að yfirheyra alla og ekki talin þörf á því,“ sagði Skúli um mögulega gæsluvarðhaldskröfu en frestur lögreglunnar til að fara fram á slíkt rann út klukkan ellefu í gærkvöldi. Áhöfninni er þó enn um sinn gert að halda sig um borð í Bandero. Ekki er vitað hve lengi það ástand mun vara.

„Fólki er gert að halda sig um borð í bátnum,” segir Skúli. „Það voru allir handteknir.“

Unnið er að brottvísun

„Það er unnið að því að brottvísa þessu fólki,“ upplýsir Skúli, en í fréttum okkar í gær kom fram að greinargerð þess eðlis hafi verið send til Útlendingastofnunar til yfirferðar. Farið er fram á tveggja ára farbann yfir hópnum, sem telst íþyngjandi fyrir þau fjórtán sem ekki eru með ríkisborgararétt innan Schengen-svæðisins, að því er kom fram í máli Ásgeirs Þórs Ásgeirssonar í kvöldfréttum Sýnar okkar í gær.

Þá hefur skipið verið kyrrsett en það var skoðað af fulltrúum Samgöngustofu í gær og hefur verið kyrrsett. Þá haldlagði lögregla muni um borð í skipinu í þágu rannsóknar málsins, svo sem tölvur og minniskort af myndavélum. Skúli segist ekki vita hvort áhafnarmeðlimir eigi yfir höfði sér ákæru.

Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Lögreglumál Landhelgisgæslan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið