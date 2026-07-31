Innlent

Leita vitna að líkams­á­rás á Kótelettunni

Jón Þór Stefánsson skrifar
Kótilettan er árlega haldin á Selfossi.
Kótilettan er árlega haldin á Selfossi. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Suðurlandi leitar fólks sem varð vitni að líkamsárás sem varð á Kótelettunni, sem fram fór á Selfossi á dögunum.

Umrædd líkamsárás er sögð hafa verið framan þann 11. júlí síðastliðinn, milli klukkan 02:23 og 02:26 að nóttu til, fyrir framan sviðið á hátíðarsvæði Kótelettunnar.

„Þeir sem geta gefið upplýsingar, vinsamlega sendið tölvupóst á sudurland@logreglan.is,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni.

Árborg Lögreglumál Kótelettan

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