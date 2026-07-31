Lögreglu barst í dag tilkynning um að ekið hefði verið á reiðhjólamann. Reiðhjólamaðurinn var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl til skoðunar.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Atvikið átti sér stað í umdæmdi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt.
Um er að ræða einungis eitt af tveimur málum sem fjallað er um í dagbókinni. Hitt varðar ökumann sem ók undir áhrifum áfengis og fíkniefna, og var með fíkniefni á sér. Það átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ.
Þá kemur fram að einn gisti fangageymslu lögreglu.