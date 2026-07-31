Innlent

Reið­hjóla­maður fluttur á slysa­deild eftir á­rekstur

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Breiðholt og Kópavog.
Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Breiðholt og Kópavog. Vísir/Vilhelm

Lögreglu barst í dag tilkynning um að ekið hefði verið á reiðhjólamann. Reiðhjólamaðurinn var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl til skoðunar.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Atvikið átti sér stað í umdæmdi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt.

Um er að ræða einungis eitt af tveimur málum sem fjallað er um í dagbókinni. Hitt varðar ökumann sem ók undir áhrifum áfengis og fíkniefna, og var með fíkniefni á sér. Það átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ.

Þá kemur fram að einn gisti fangageymslu lögreglu.

Lögreglumál

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