Innlent

Regn­boginn kominn aftur á tröppurnar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Aðeins var máluð framhlið trappanna í hálkuvarnaskyni.
Aðeins var máluð framhlið trappanna í hálkuvarnaskyni. Garðaþjónusta Sigurjóns

Regnbogafáninn er kominn aftur á tröppurnar við Grafarvogskirkju. Íslenski fáninn var í skjóli nætur málaður yfir regnbogafána sem áður prýddi tröppurnar þann áttunda júlí.

Garðaþjónusta Sigurjóns málaði regnbogafánann aftur á tröppurnar og birti af því glaðlegar myndir af störfunum í blíðunni í dag.

Lokahönd lögð á verkið.Garðaþjónusta Sigurjóns

Að þessu sinni var aðeins málað framan á tröppurnar til að tryggja hálkuvarnir sem ýmsir höfðu velt upp.

Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann og í kjölfarið var málningin öll fjarlægð daginn eftir. Til hefur staðið að mála regnbogafánann og var tækifærið gripið í rólyndisveðrinu í dag.

Hinsegin Þjóðkirkjan Íslenski fáninn Reykjavík

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