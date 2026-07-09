Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Árni Jóhannsson skrifar 9. júlí 2026 21:19 Emil Atlason skoraði ekki í þetta sinn en var grimmur í teignum og skoraði þrjú mörk í dag. Vísir / Diego Emil Atlason var hetja Stjörnunnar þegar liðið lagði Víking í Götu frá Færeyjum í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Emil skoraði þrjú mörk sem voru kærkomin en Stjörnumenn hefðu vel getað skorað fleiri. Emil var spurður að því hvort það gerðist nokkuð betra en að vinna 3-1 í Evrópuleik og hvað Stjarnan hafi gert rétt í dag. „Þetta var flottur sigur hjá okkur í dag. Allavega góður hálfleikur, mér fannst seinni hálfleikurinn góður hjá okkur. Við stjórnuðum honum alveg frá A-Ö. Fyrri hálfleikur var brösulegur hjá okkur en þeir byrjuðu sterkt. Þetta eru skemmtilegir leikir þessir Evrópuleiki þeir geta dottið báðum megin. Við vorum aðeins ragir til að byrja með en frábært að vinna leikinn 3-1.“ Þurfa Stjörnumenn að hafa einvherjar áhyggjur fyrir seinni leikinn í Færeyjum? „Við þurfum bara að mæta klárir, það er bara þannig. Það er bara hálfleikur í þessu og við þurfum að klára þetta verkefni.“ Emil skoraði þrjú mörk eins og áður segir, þar af tvö úr vítum og eitt úr glæsilegum skalla, en það hlýtur að gefa mönnum mikið að setja þrennu í Evrópukeppni? „Það er frábært. Það er bara æðislegt að skora. Ég er líka með frábæra liðsfélaga sem hjálpa mér að skora þessi mörk. Það er æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu.“ Stjarnan Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Fótbolti Fleiri fréttir „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Uppgjör: FH - Þróttur R. | Ída Marín kom FH á toppinn með fimm mörkum Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga María að gera Þóri að afa Ekkert símtal frá Trump núna og Quansah í tveggja leikja bann Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Ætlar að gefa frí ef England vinnur HM „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Sjá meira