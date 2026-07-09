Fótbolti

Evrópu-Emil: Æðis­legt að setja þrjú mörk í Evrópu

Árni Jóhannsson skrifar
Emil Atlason skoraði ekki í þetta sinn en var grimmur í teignum og skoraði þrjú mörk í dag.
Emil Atlason skoraði ekki í þetta sinn en var grimmur í teignum og skoraði þrjú mörk í dag. Vísir / Diego

Emil Atlason var hetja Stjörnunnar þegar liðið lagði Víking í Götu frá Færeyjum í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Emil skoraði þrjú mörk sem voru kærkomin en Stjörnumenn hefðu vel getað skorað fleiri.

Emil var spurður að því hvort það gerðist nokkuð betra en að vinna 3-1 í Evrópuleik og hvað Stjarnan hafi gert rétt í dag.

„Þetta var flottur sigur hjá okkur í dag. Allavega góður hálfleikur, mér fannst seinni hálfleikurinn góður hjá okkur. Við stjórnuðum honum alveg frá A-Ö. Fyrri hálfleikur var brösulegur hjá okkur en þeir byrjuðu sterkt. Þetta eru skemmtilegir leikir þessir Evrópuleiki þeir geta dottið báðum megin. Við vorum aðeins ragir til að byrja með en frábært að vinna leikinn 3-1.“

Þurfa Stjörnumenn að hafa einvherjar áhyggjur fyrir seinni leikinn í Færeyjum?

„Við þurfum bara að mæta klárir, það er bara þannig. Það er bara hálfleikur í þessu og við þurfum að klára þetta verkefni.“

Emil skoraði þrjú mörk eins og áður segir, þar af tvö úr vítum og eitt úr glæsilegum skalla, en það hlýtur að gefa mönnum mikið að setja þrennu í Evrópukeppni?

„Það er frábært. Það er bara æðislegt að skora. Ég er líka með frábæra liðsfélaga sem hjálpa mér að skora þessi mörk. Það er æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu.“

Stjarnan Sambandsdeild Evrópu

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