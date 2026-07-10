Gabriel Muresan er látinn eftir að hafa drukknað en hann er fyrrverandi rúmenskur landsliðsmaður í knattspyrnu.
Muresan var aðeins 44 ára gamall en hann drukknaði í stöðuvatni í heimalandi sínu.
Þetta kom fram í staðbundnum fjölmiðlum á fimmtudag. Rúmenska knattspyrnusambandið hefur staðfest andlátið sem og Knattspyrnusamband Evrópu.
Samkvæmt fyrstu fréttum hafði Muresan nýlokið við að fara í gufubað með vinum sínum áður en hann stakk sér í ískalt vatnið. Líklegast er að hinn mikli hitamunur hafi reynst honum banvænn.
Aðaltilgátan er sú að hann hafi fengið skyndilegt hjartaáfall af völdum hitasjokks. Hópurinn tók ekki eftir fjarveru hans fyrr en klukkustund síðar og lét lögregluna vita um klukkan 23.
Þrátt fyrir aðstoð slökkviliðs og kafara fannst líkið ekki fyrr en klukkan eitt um nóttina og tilraunir til endurlífgunar á bráðamóttökunni í Targu Mureș báru engan árangur. Yfirvöld hafa hafið rannsókn en útiloka aðkomu þriðja aðila.
On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g— UEFA (@UEFA) July 9, 2026
On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g
„Við sendum fjölskyldu, vinum og öllum sem þekktu Gabriel Muresan okkar innilegustu samúðarkveðjur,“ segir í yfirlýsingu.
Á ferli sínum spilaði Muresan á miðjunni og lék níu landsleiki fyrir Rúmeníu. Hann tók þátt í undankeppni bæði fyrir EM og HM á árunum 2007 til 2011.
Sigursælasta tímabil hans með félagsliði var með Cluj, þar sem hann varð rúmenskur meistari þrisvar sinnum (2008, 2010 og 2012). Muresan tók þátt í þremur riðlakeppnum í Meistaradeildinni og spilaði meðal annars leiki gegn Chelsea, Manchester United og Roma.
Síðustu ár var Muresan bæjarstjóri í sveitarfélaginu Apold. Drukknunarslysið mun hafa átt sér stað í nágrenni við heimili hans.
Urząd Miasta Apold poinformował o śmierci swojego burmistrza i zarazem byłego piłkarza Gabiego Muresana w wieku 44 lat. Mężczyzna utonął w jeziorze obok Saes położonym przy drodze do Apold. Do tonącego mężczyzny w środę wieczorem zostały wezwane różnego rodzaju służby. Po… pic.twitter.com/1ootDuARno— Pablo (@PawelPablo39) July 9, 2026
Urząd Miasta Apold poinformował o śmierci swojego burmistrza i zarazem byłego piłkarza Gabiego Muresana w wieku 44 lat. Mężczyzna utonął w jeziorze obok Saes położonym przy drodze do Apold. Do tonącego mężczyzny w środę wieczorem zostały wezwane różnego rodzaju służby. Po… pic.twitter.com/1ootDuARno