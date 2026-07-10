Fótbolti

Fyrr­verandi lands­liðs­maður drukknaði

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gabriel Muresan var margfaldur meistari í heimalandi sínu og spilaði fyrir rúmenska landsliðið í bæði undankeppni HM og undankeppni EM.
Gabriel Muresan var margfaldur meistari í heimalandi sínu og spilaði fyrir rúmenska landsliðið í bæði undankeppni HM og undankeppni EM. Getty/Tony Marshall

Gabriel Muresan er látinn eftir að hafa drukknað en hann er fyrrverandi rúmenskur landsliðsmaður í knattspyrnu.

Muresan var aðeins 44 ára gamall en hann drukknaði í stöðuvatni í heimalandi sínu.

Þetta kom fram í staðbundnum fjölmiðlum á fimmtudag. Rúmenska knattspyrnusambandið hefur staðfest andlátið sem og Knattspyrnusamband Evrópu.

Samkvæmt fyrstu fréttum hafði Muresan nýlokið við að fara í gufubað með vinum sínum áður en hann stakk sér í ískalt vatnið. Líklegast er að hinn mikli hitamunur hafi reynst honum banvænn.

Aðaltilgátan er sú að hann hafi fengið skyndilegt hjartaáfall af völdum hitasjokks. Hópurinn tók ekki eftir fjarveru hans fyrr en klukkustund síðar og lét lögregluna vita um klukkan 23.

Þrátt fyrir aðstoð slökkviliðs og kafara fannst líkið ekki fyrr en klukkan eitt um nóttina og tilraunir til endurlífgunar á bráðamóttökunni í Targu Mureș báru engan árangur. Yfirvöld hafa hafið rannsókn en útiloka aðkomu þriðja aðila.

„Við sendum fjölskyldu, vinum og öllum sem þekktu Gabriel Muresan okkar innilegustu samúðarkveðjur,“ segir í yfirlýsingu.

Á ferli sínum spilaði Muresan á miðjunni og lék níu landsleiki fyrir Rúmeníu. Hann tók þátt í undankeppni bæði fyrir EM og HM á árunum 2007 til 2011.

Sigursælasta tímabil hans með félagsliði var með Cluj, þar sem hann varð rúmenskur meistari þrisvar sinnum (2008, 2010 og 2012). Muresan tók þátt í þremur riðlakeppnum í Meistaradeildinni og spilaði meðal annars leiki gegn Chelsea, Manchester United og Roma.

Síðustu ár var Muresan bæjarstjóri í sveitarfélaginu Apold. Drukknunarslysið mun hafa átt sér stað í nágrenni við heimili hans.

Rúmenía

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