Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti

Þjóðhátíðargestir geta nú sótt Dalinn, nýtt smáforrit sem verður miðpunktur upplýsinga og þjónustu fyrir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Þar er öll dagskrá hátíðarinnar aðgengileg, gestir geta skipulagt sig með því að smíða sína eigin hátíðardagskrá og fá tilkynningar tíu mínútum áður en atriði hefjast.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Þjóðhátíðarnefnd en þar segir að forritið sé aðgengilegt bæði í App Store og Google Play og verði uppfært reglulega eftir því sem nær dregur hátíðinni.
Markmiðið með Dalnum er að gera upplifun gesta enn betri með því að safna öllum helstu upplýsingum um Þjóðhátíð á einn stað hvort sem um er að ræða dagskrá, tilkynningar, samgöngur eða þjónustu.
„Við viljum gera það eins einfalt og hægt er fyrir gesti að njóta Þjóðhátíðar. Með Dalnum eru allar helstu upplýsingar á einum stað og gestir geta skipulagt sína eigin hátíð, fengið áminningar um dagskrárliði og fylgst með nýjum upplýsingum eftir því sem nær dregur. Þetta er þjónusta sem við teljum að muni bæta upplifun gesta til muna,“ segir Jónas Guðbjörn, formaður Þjóðhátíðarnefndar.
Eftir því sem nær líður að hátíðinni munu fleiri gagnlegir eiginleikar bætast í forritið. Þar á meðal verður hægt að fylgjast með staðsetningu strætisvagna í rauntíma og sjá hvenær næsti vagn er væntanlegur til og frá Herjólfsdal.
Einnig verða upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu í Vestmannaeyjum, opnunartímar, staðsetningar á korti og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar. Þá verður hægt að hlusta á öll Þjóðhátíðarlögin til þessa í forritinu.
Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ekki hafa áhyggjur af samgöngum fyrir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þó enn verði tafir á viðgerð Herjólfs. Þá gangi vel að koma fólki frá Eyjum eftir Orkumótið sem fram fór þar um helgina þrátt fyrir að fella hafi þurft niður ferðir með Baldri.
Tónlistarmaðurinn Ágúst Þór Brynjarsson mun sjá um brekkusönginn á Þjóðhátíð í Eyjum í sumar. Hann tekur við af Magnúsi Kjartani sem stýrði söngnum undanfarin ár.