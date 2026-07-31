Verslunarmannahelgin er gengin í garð og landsmenn flykkjast um land allt í partíhug. Sumir hafa það í hyggju að ganga aðeins of hratt um gleðinnar dyr en Snorri Ásmundsson listamaður sá sér leik á borði og hefur hafið sölu á aflátsbréfum handa þeim sem vilja baktryggja sig í augum Guðs almáttugs.
Þessu greinir Snorri frá í fréttatilkynningu. Hversdagssyndurunum býðst ekki einum fyrirgefning heldur eru þrír flokkar afláts, eftir því hve fast er tekið á því.
„Margir ætla sér að sleppa aðeins fram af sér beislinu og taka hressilega á því um verslunarmannahelgina. Því geta þó fylgt timburmenn, samviskubit, vandræðalegar sögur og jafnvel syndir af ýmsu tagi. En það eru góðar fréttir.“
„Nú geturðu tryggt þér syndafyrirgefningu frá almættinu með aflátsbréfi,“ segir Snorri og titlar sig viðurkenndan mann fyrirgefningar.
Eins og fyrr segir fást þrjár gerðir aflátsbréfa. Fyrir saklaus mistök býðst C-flokks aflát, fyrir alvarlegri yfirsjónir á borð við ölvun á almannafæri, þjófnað og „öðrum óheppilegum uppátækjum“ býðst B-flokks fyrirgefning.
Fyrir þá forsjálustu og/eða grófustu er svo A-flokks aflát.
„Fyrir þá sem vilja vera alveg öruggir. Veitir fyrirgefningu fyrir allar syndir, stórar sem smáar – jafnvel þær sem þú átt eftir að fremja,“ segir Snorri.
Auk alls þess fyrrgreinda fylgir gulltryggt pláss í himnaríki að hans sögn.
„Ekki bíða þar til samviskubitið bankar upp á eftir helgina. Tryggðu þér fyrirgefningu, gott karma og sálarró. Pantaðu aflátsbréf í dag og njóttu verslunarmannahelgarinnar með léttara hjarta!“