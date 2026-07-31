Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. júlí 2026 21:05 Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal flytja þjóðhátíðarlagið fyrir dalinn í kvöld. Vísir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var sett í sól og blíðu í Vestmannaeyjum í dag og allt er til reiðu fyrir kvöldið sem er nú að ganga í garð. Kassagítarinn er þegar farinn að hljóma úr hvítu tjöldunum. Fréttamaður okkar tók stöðuna í dalnum. Smári Jökull Jónsson frétta- og Eyjamaður ræddi við Jónas Guðbjörn Jónsson formann þjóðhátíðarnefndar sem sagði allt í tipptoppstandi. „Gæslan, löggæsla, allt bara tipptopp. Herjólfur var vel bókaður í dag þannig að við eigum von á fjölmenni hérna í Brekkunni í kvöld,“ sagði hann. Árni Páll Árnason, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal voru í góðum gír og spennt fyrir frumflutningi á þjóðhátíðarlaginu í ár. „Ég er mjög peppaður að fá loksins að flytja þetta lag. Það er náttúrulega búið að vera úti í einhvern tíma og yfirleitt þegar að ég hef gefið út tónlist þá byrja ég bara strax að taka hana live öllum giggum en núna er maður búinn að þurfa að halda í sér, þannig að ég er vel gíraður,“ sagði Árni. Birgitta Haukdal mætti sömuleiðis með alla fjölskylduna í dalinn og hlakkar til. „Það er sko gríðarlegur fílingur í hópnum . Við höfum aldrei verið heila þjóðhátíð og börnin mín hafa aldrei komið heldur. Ég er ekkert eðlilega spennt fyrir kvöldinu. Við erum að fara að henda okkur í sándtjekk núna og að fara að taka þetta svona eiginlega í fyrsta skipti saman. Ég er bara með fiðrildi og flugelda í maganum,“ sagði hún. Þjóðhátíð í Eyjum Verslunarmannahelgin Vestmannaeyjar Mest lesið Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Lífið Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Lífið Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Lífið Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Lífið Halla Hrund og uglurnar þrjár Lífið Litavalið sem breytti öllu á nýja heimilinu Lífið samstarf Sbarro tekur næsta skref: Heitar pizzur allan sólarhringinn Lífið samstarf Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Lífið Guðjón Þorgils flytur lag Hinsegin daga Tónlist Fleiri fréttir Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Sjá meira