Lífið

Fiðrildi og flug­eldar í maganum í Herjólfs­dal

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal flytja þjóðhátíðarlagið fyrir dalinn í kvöld.
Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal flytja þjóðhátíðarlagið fyrir dalinn í kvöld. Vísir

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var sett í sól og blíðu í Vestmannaeyjum í dag og allt er til reiðu fyrir kvöldið sem er nú að ganga í garð. Kassagítarinn er þegar farinn að hljóma úr hvítu tjöldunum. Fréttamaður okkar tók stöðuna í dalnum.

Smári Jökull Jónsson frétta- og Eyjamaður ræddi við Jónas Guðbjörn Jónsson formann þjóðhátíðarnefndar sem sagði allt í tipptoppstandi.

„Gæslan, löggæsla, allt bara tipptopp. Herjólfur var vel bókaður í dag þannig að við eigum von á fjölmenni hérna í Brekkunni í kvöld,“ sagði hann.

Árni Páll Árnason, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal voru í góðum gír og spennt fyrir frumflutningi á þjóðhátíðarlaginu í ár.

„Ég er mjög peppaður að fá loksins að flytja þetta lag. Það er náttúrulega búið að vera úti í einhvern tíma og yfirleitt þegar að ég hef gefið út tónlist þá byrja ég bara strax að taka hana live öllum giggum en núna er maður búinn að þurfa að halda í sér, þannig að ég er vel gíraður,“ sagði Árni.

Birgitta Haukdal mætti sömuleiðis með alla fjölskylduna í dalinn og hlakkar til.

„Það er sko gríðarlegur fílingur í hópnum . Við höfum aldrei verið heila þjóðhátíð og börnin mín hafa aldrei komið heldur. Ég er ekkert eðlilega spennt fyrir kvöldinu. Við erum að fara að henda okkur í sándtjekk núna og að fara að taka þetta svona eiginlega í fyrsta skipti saman. Ég er bara með fiðrildi og flugelda í maganum,“ sagði hún.

Þjóðhátíð í Eyjum Verslunarmannahelgin Vestmannaeyjar


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