Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var formlega sett klukkan hálf þrjú í dag og er líf og fjör þegar komið í Herjólfsdal. Fjöldi gesta var þegar mættur til Eyja í gær þegar Húkkaraballið svonefnda fór fram.
Eins og sjá má á myndum sem Smári Jökull Jónsson, fréttamaður okkar tók, var veðrið með miklum ágætum í Eyjum. Veðurspá er góð fyrir helgina á Suðurlandi, þar með talið Vestmannaeyjum, og reiknað með því að sólin verði tíður gestur þótt eitthvað verði líka um vind.
Dagskráin hófst raunar af krafti í gær þegar Myllan og Vitinn voru vígð og Húkkaraballið vakti mikla lukku meðal gesta. Í kvöld flytja Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör Þjóðhátíðarlagið, brennan verður á sínum stað og meðal þeirra sem koma fram eru Retro Stefson, XXX Rotweiler og Gísli Pálmi. Babies flokkurinn heldur uppi stuðinu á Tjarnarsviðinu.