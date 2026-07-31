Lífið

Þjóð­há­tíð sett í blíð­viðri í Eyjum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Fjöldi fólks var viðstaddur setninguna í Eyjum í dag en ballið er rétt að byrja.
Fjöldi fólks var viðstaddur setninguna í Eyjum í dag en ballið er rétt að byrja. Vísir/Smári Jökull

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var formlega sett klukkan hálf þrjú í dag og er líf og fjör þegar komið í Herjólfsdal. Fjöldi gesta var þegar mættur til Eyja í gær þegar Húkkaraballið svonefnda fór fram.

Eins og sjá má á myndum sem Smári Jökull Jónsson, fréttamaður okkar tók, var veðrið með miklum ágætum í Eyjum. Veðurspá er góð fyrir helgina á Suðurlandi, þar með talið Vestmannaeyjum, og reiknað með því að sólin verði tíður gestur þótt eitthvað verði líka um vind.

Frá vinstri: Guðrún Karls Helgudóttir biskup, Guðmundur Örn Jónsson prestur, Bjarni Ólafur Guðmundsson kynnir, Hörður Orri Grettisson Formaður ÍBV og Magnús Bragason sem hélt hátíðarræðu. Vísir/Smári Jökull

Dagskráin hófst raunar af krafti í gær þegar Myllan og Vitinn voru vígð og Húkkaraballið vakti mikla lukku meðal gesta. Í kvöld flytja Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör Þjóðhátíðarlagið, brennan verður á sínum stað og meðal þeirra sem koma fram eru Retro Stefson, XXX Rotweiler og Gísli Pálmi. Babies flokkurinn heldur uppi stuðinu á Tjarnarsviðinu.

Lúðrasveit Vestmannaeyja tók lagið.Vísir/Smári Jökull
Tjörnin í Herjólfsdal var fagurblá.Vísir/Smári Jökull
ÍBV sér um hátíðina og í bakgrunni má sjá merki félagsins í svörtu og hvítu.Vísir/Smári Jökull
Þjóðhátíð í Eyjum Vestmannaeyjar Verslunarmannahelgin


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