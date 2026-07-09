Yfir þúsund starfsmenns em störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á Íslandi vegna Samherjamálsins. Þetta staðfestir Eiríkur Hjálmarsson, formaður Transparancy International á Íslandi, í samtali við fréttastofu.
„Yfir 1000 namibískir starfsmenn í sjávarútvegi hafa með stuðningi frá Transparency International lagt fram formlegar kröfur til íslenskra saksóknara í sögulegum atburði sem gæti haft áhrif á hvernig fórnarlömb spillingar eru viðurkennd og tekin með í dómsmálum á Íslandi og víðar,“ segir í fréttatilkynningu Transparancy International en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.
Allir Namibíumennirnir störfuðu í sjávarútvegi og segjast hafa orðið fyrir tjóni og þjáningu vegna meintra mútubrota Samherja ytra.
„Þúsundir sjómanna og annarra starfsmanna í sjávarútvegi á svæðinu misstu að sögn vinnuna í kjölfar hneykslisins. Starfsmennirnir halda því einnig fram að atvinnumissir þeirra hafi leitt til margvíslegs viðbótarskaða, svo sem óöryggis um fæði og húsnæði, sálræns álags, vanhæfni til að greiða skólagjöld og skuldasöfnunar.“
Hópurinn starfaði annars vegar fyrir sjávarútvegsfyrirtæki sem misstu kvóta og hins vegar fyrir Samherja sem hætti starfsemi í Namibíu skyndilega, samkvæmt frétt Rúv. Þeir fara fram á að íslensk yfirvöld viðurkenni þá sem fórnarlömb og taki þá með í sakamálarannsókn.
Samherji er sakaður um að hafa framið mútubrot, peningaþvætti og auðgunarbrot í Namibíu. Rannsókn héraðssaksóknara á málinu lauk í júlí síðasta sumar og hefur enn ekki verið tekin ákvörðun um hvort ákært verði í málinu eður ei. Níu, ýmist fyrrverandi eða núverandi starfsmenn Samherja, eru með réttarstöðu sakbornings í málinu.
„Með því að styðja þessar kröfur á Íslandi gerum við mannlega kostnaðinn af spillingu ómögulegan að hunsa. Við erum einnig að hjálpa til við að tryggja að þessir starfsmenn – fólkið á vettvangi sem missti lífsviðurværi sitt og meira til – fái sinn dag fyrir dómi og tækifæri til að leita réttar síns, þar á meðal formlega viðurkenningu á þeim skaða sem það varð fyrir og fjárhagslegar bætur,“ er haft eftir Alison Matthews, lögfræði- og hagsmunaráðgjafa hjá Transparancy International í Berlín.