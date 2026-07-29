Innlent

Gæslu­varð­hald sam­þykkt yfir Ming Ting

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ming Ting var viðstödd dómsuppkvaðningu í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem hún var sakfelld fyrir morð á dóttur sinni.
Ming Ting var viðstödd dómsuppkvaðningu í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem hún var sakfelld fyrir morð á dóttur sinni. Vísir/Lýður

„Það var fallist á gæsluvarðhaldskröfu í Héraðsdómi Reykjavíkur í gærkvöldi,“ staðfestir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting Mancel, sakbornings í Edition-málinu svokallaða. Mancel var í gær dæmd til tólf ára fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir samverknað í morði á dóttur sinni.

Mancel hafði fram til þessa sætt farbanni en sætir nú gæsluvarðhaldi að kröfu héraðssaksóknara.

„Ég er að kæra þá niðurstöðu til Landsréttar,“ staðfestir Ómar Örn sem á von á niðurstöðu öðru hvoru megin við helgina.

Þegar hefur komið fram að Mancel muni áfrýja sakfellingunni til Landsréttar.

Manndráp á Reykjavík Edition Reykjavík Dómsmál

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