„Það var fallist á gæsluvarðhaldskröfu í Héraðsdómi Reykjavíkur í gærkvöldi,“ staðfestir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting Mancel, sakbornings í Edition-málinu svokallaða. Mancel var í gær dæmd til tólf ára fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir samverknað í morði á dóttur sinni.
Mancel hafði fram til þessa sætt farbanni en sætir nú gæsluvarðhaldi að kröfu héraðssaksóknara.
„Ég er að kæra þá niðurstöðu til Landsréttar,“ staðfestir Ómar Örn sem á von á niðurstöðu öðru hvoru megin við helgina.
Þegar hefur komið fram að Mancel muni áfrýja sakfellingunni til Landsréttar.