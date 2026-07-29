Eldur logar í einbýlishúsi í miðbæ Stykkishólms. Um er að ræða gamalt timburhús.
Talið er að húsið hafi verið mannlaust þegar eldurinn kom upp. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins staðfestir Jónas H. Ottóson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vesturlandi, í samtali við fréttastofu.
Myndband frá staðnum má sjá hér að neðan.
Og myndband af slökkvistarfi:
Ekki er vitað um skemmdir af völdum eldsins að svo stöddu.
Vísi hafa borist myndir frá staðnum.
Fréttin verður uppfærð eftir því sem nánari upplýsingar berast.
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Uppfært 20:45Slökkviliðsstjóri í Stykkishólmi, Einar Strand, staðfesti að slökkt hafi verið í eldinum á áttunda tímanum í kvöld.