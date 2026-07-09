Þúsundir Írana fylgja fyrrum æðstaklerkinum Ali Khamenei til grafar á lokadegi útfarar hans í borginni Mashhad í norðaustur Íran í dag. Fjórtán létust í árásum Bandaríkjanna síðustu nótt og þá hafa Íranir svarað með árásum gegn herstöðvum Bandaríkjanna í Kúveit, Katar og Barein.
Æðstiklerkurinn Ali Khamenei lést í árásum Bandaríkjanna og Ísraels í febrúar og hafa minningarathafnir verið haldnar síðustu daga. Síðasti dagur útfarar er í dag og fylgir gríðarlegur fjöldi fólks æðstaklerkinu fyrrverandi til grafar í heimaborg hans Mashhad.
Á myndum má sjá fjölda fána og skilta með skýrum skilaboðum þar sem kallað er eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti verði drepinn.
Síðustu daga hefur skipum sem siglt hafa í gegnum Hormússund fækkað umtalsvert og er sú þróun mála strax farin að hafa áhrif á olíuverð.
Nú eftir hádegið greindi byltingarvarðliðið í Íran svo frá því að tíu eldflaugum hafi verið skotið á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu. Segja Íranir að herstöðin hafi verið eyðilögð en árásin hefur ekki verið staðfest.
Árásir Bandaríkjanna héldu áfram síðustu nótt og segja stjórnvöld í Íran að fjórtán hafi látist í árásum síðustu tvo sólarhringa. Árásir Bandaríkjanna hafa beinst að skotmörkum í suðurhluta Íran, meðal annars höfnum, brúm og flugvöllum.
Hafa Íranir svarað með árásum á hernaðarleg skotmörk Bandaríkjanna í Barein, Kúveit og Katar en Donald Trump sagði á blaðamannafundi á leiðtogafundi NATO í gær að vopnahlé ríkjanna milli væri komið á endastöð.
Á vef BBC er greint frá að nýjum árásum Bandaríkjanna í Íran sé tekið fálega af þingmönnum Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum. Demókratar eru hins vegar æfir og vilja að Hvíta húsið fái samþykki þingsins fyrir frekari hernaðaríhlutunum.
Þá sagði utanríkisráðherra Íran, Abbas Arahgchi, að hann hafi rætt við kollega sína í Óman og Tyrklandi í síma og rætt mikilvægi þess að deilurnar yrðu leystar eftir diplómatískum leiðum og að koma yrði í veg fyrir að þær myndu stigmagnast enn frekar. Íranir væru þó reiðubúnir til að verja land sitt.