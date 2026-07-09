Fótbolti

Svarar á­sökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa á­hrif á dómgæsluna“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Pierluigi Collina var fremsti dómari heims á sínum tíma. Hann er nú formaður dómaranefndar FIFA.
Pierluigi Collina var fremsti dómari heims á sínum tíma. Hann er nú formaður dómaranefndar FIFA. getty/Elizabeth Ruiz Ruiz

Alþjóða knattspyrnusambandið hefur brugðist við ásökunum egypska knattspyrnusambandsins um að brögð hafi verið í tafli þegar Argentína komst í átta liða úrslit HM á kostnað Egyptalands.

Egyptar voru afar ósáttir við frammistöðu Frakkans Francois Letexier og félaga hans í leiknum í Atlanta í fyrradag. Egyptaland tapaði leiknum, 3-2, en mark var dæmt af liðinu í stöðunni 0-1. Egyptar vildu svo meina að dæma hefði átt aukaspyrnu á Argentínumenn í aðdraganda sigurmarks Enzos Fernández.

Bæði leikmaðurinn Mostafa Zico og þjálfarinn Hossam Hassan fóru mikinn í viðtölum eftir leik og töluðu um svindl.

FIFA hefur nú tekið til varna og formaður dómaranefndar sambandsins, Pierluigi Collina, segir að enginn geti dregið heiðarleika dómaranna á HM í efa. 

„Við höfum núna spilað fimmtíu prósent fleiri leiki en á HM 2022 og enn eru átta stórir leikir eftir. Heilt yfir erum við sáttir en þegar svona margir leikir eru á tiltölulega stuttum tíma er eðlilegt að allt fari ekki eins og búist er við. Þegar það gerist eru dómararnir tilbúnir að leggja jafnvel enn harðar að sér til að vera sem best undirbúnir fyrir næsta leik,“ sagði Collina.

Hann segir engan fót fyrir ásökunum um dómarasvindl á HM og segir forseta sambandsins, Gianni Infantino, hafa sýnt dómurum mótsins mikinn stuðning. 

„Auðvitað verða uppbyggilegar umræður um ákvarðanir alltaf hluti af fótboltanum en tilhæfulausar ásakanir eiga ekki erindi í íþróttina okkar. Enginn getur dregið heilindi dómaranna á HM í efa. Þegar það gerist getur það leitt til hótana í garð þeirra og fjölskyldna þeirra sem er ekki rétt,“ sagði Collina.

„Sömuleiðis getur enginn haldið því fram að hægt sé að hafa áhrif á dómgæslu FIFA, ekki einu sinni forseti sambandsins. Hann hefur alltaf sýnt dómarahópnum fullan stuðning og treyst okkur til að vinna af fullkomnu sjálfstæði. Dómarar taka heiðarlegar ákvarðanir og rétt eins og leikmenn og þjálfarar reyna þeir alltaf að gera sitt besta.“

Meira hefur borið á umræðu um dómgæsluna á HM eftir að útsláttarkeppnin hófst, sérstaklega eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti beitti sér fyrir því að banni bandaríska framherjans, Folarins Balogun, yrði aflétt.

HM 2026 í fótbolta FIFA

Tengdar fréttir

Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna

Fifa hefur sett af stað rannsókn vegna kynþáttahaturs í garð áhrifavaldsins IShowSpeed frá stuðningsmanni Argentínu. Atvikið gerðist í leik Argentínu og Grænhöfðaeyja í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins.

Lygilegur viðsnúningur Argentínu

Argentína vann ótrúlegan 3-2 endurkomusigur á Egyptalandi í 16-liða úrslitum HM í Atlanta í Bandaríkjunum. Ríkjandi heimsmeistarar skoruðu þrjú mörk á 15 mínútum til að snúa leiknum á haus.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið