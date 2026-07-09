Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Sindri Sverrisson skrifar 9. júlí 2026 11:01 ÍR-ingar voru með prúðasta liðið á N1-mótinu árið 2026 og fögnuðu því vel uppi á sviði á kvöldskemmtun föstudagsins. Sýn Sport N1-mótið fór fram í blíðskaparveðri á Akureyri í síðustu viku, þar sem 11-12 ára krakkar sýndu snilli sína. Þáttur um mótið verður frumsýndur á Sýn Sport í kvöld klukkan 20. Stiklu um þáttinn, sem sýnir vel fjörið og gleðina en líka keppnisskapið í krökkunum, má sjá hér að neðan. Klippa: Stikla fyrir N1-mótið 2026 Mótið heppnaðist afar vel enda KA-menn löngu komnir með gríðarlega reynslu af því að bjóða efnilegustu stráka, og einnig stelpur, landsins velkomin á höfuðstað Norðurlands. ÍR-ingar voru valdir prúðasta lið mótsins og þeir voru líka með leikmann innan sinna raða sem leynir á sér sem sjóðheitur markvörður, eða er „low-key cooking í marki“ eins og hann orðaði það sjálfur. Þátturinn um mótið verður sýndur á Sýn Sport í kvöld klukkan 20 en jafnframt verður hægt að finna hann á Sýn+ sem og á Vísi á morgun. Krakkar Sumarmótin ÍR Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Enski boltinn Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti Fleiri fréttir Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Sjá meira