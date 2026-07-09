Fótbolti

Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“

Sindri Sverrisson skrifar
ÍR-ingar voru með prúðasta liðið á N1-mótinu árið 2026 og fögnuðu því vel uppi á sviði á kvöldskemmtun föstudagsins.
ÍR-ingar voru með prúðasta liðið á N1-mótinu árið 2026 og fögnuðu því vel uppi á sviði á kvöldskemmtun föstudagsins. Sýn Sport

N1-mótið fór fram í blíðskaparveðri á Akureyri í síðustu viku, þar sem 11-12 ára krakkar sýndu snilli sína. Þáttur um mótið verður frumsýndur á Sýn Sport í kvöld klukkan 20.

Stiklu um þáttinn, sem sýnir vel fjörið og gleðina en líka keppnisskapið í krökkunum, má sjá hér að neðan.

Klippa: Stikla fyrir N1-mótið 2026

Mótið heppnaðist afar vel enda KA-menn löngu komnir með gríðarlega reynslu af því að bjóða efnilegustu stráka, og einnig stelpur, landsins velkomin á höfuðstað Norðurlands.

ÍR-ingar voru valdir prúðasta lið mótsins og þeir voru líka með leikmann innan sinna raða sem leynir á sér sem sjóðheitur markvörður, eða er „low-key cooking í marki“ eins og hann orðaði það sjálfur.

Þátturinn um mótið verður sýndur á Sýn Sport í kvöld klukkan 20 en jafnframt verður hægt að finna hann á Sýn+ sem og á Vísi á morgun.

Krakkar Sumarmótin ÍR

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