Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júlí 2026 23:04 Kylian Mbappe fékk ekki mikið pláss í kvöld en gerði samt útslagið með því að skora sigurmarkið. Getty/Simon Stacpoole Paragvæjar reyndu öll brögðin í bókinni til að stöðva stórskotalið Frakka í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar í kvöld en urðu á endanum að sætta sig við 1-0 tap. Kylian Mbappé skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu. Það var vitað fyrir leik að þarna væri að mætast sigurstranglegasta lið HM og án efa slakasta liðið í sextán liða úrslitunum. Paragvæjar gerðu sér vel grein fyrir gæðamuninum og gerðu allt til þess að koma í veg fyrir góðan fótboltaleik. Mikill hiti gerði lífið heldur ekki auðveldara fyrir þetta franska lið ekki frekar en að Paragvæ pakkaði í vörn frá fyrstu mínútu. Paragvæjar fengu líka góða hjálp frá Úsbekistannum Ilgiz Tantashev sem leyfði skítabrögð þeirra allan leikinn, refsaði ekki fyrir síbrot sumra leikmanna Paragvæja og til að kóróna allt lyfti hann bara gulum spjöldum á Frakka. Hann hefur vonandi dæmt sinn síðasta leik á þessu HM. Hann dæmdi ekki vítaspyrnu þegar Désiré Doué var felldur en var svo kallaður í skjáinn og benti eftir það á vítapunktinn. Kylian Mbappé steig fram og skoraði af öryggi úr vítinu. Hann er nú jafn Lionel Messi með sjö mörk í keppninni um Gullskóinn á þessu heimsmeistaramóti og á sama tíma er hann einu marki á eftir Messi (20) á listanum yfir markahæstu leikmenn heimsmeistaramótsins frá upphafi. Undir lokin fékk Mbappé tvö dauðafæri til að innsigla sigurinn en lét verja frá sér í bæði skiptin. Á meðan staðan var bara 1-0 þá var alltaf smá von fyrir Paragvæja og spennan hélst því út tíu mínútna uppbótartíma. Leikurinn sjálfur var ekki mikil skemmtun nema þá fyrir aðdáendur tilrauna til að pirra andstæðinginn með öllum mögulegum og ómögulegum leiðum. Hvað eftir annað komust Paragvæjar líka upp með brot og alls konar leiðindi eftir að dómarinn hafði dæmt. Frakkar héldu haus og sýndu með því andlegan styrk. Þeir voru örugglega fegnir að ná að klára leik sem þennan sem átti lítið skilið fyrir heimsklassafótbolta á stóra sviðinu. Paragvæjar mega vissulega fá hrós fyrir dugnað, samstöðu og vinnusemi. Það dugði til að koma leiknum á móti Þýskalandi í vítakeppni en var ekki nóg til að ná einum óvæntustu úrslitunum í sögu heimsmeistarakeppninnar. Frakkar kláruðu þetta snúna verkefni og mæta Marokkó í átta liða úrslitunum í næstu viku. HM 2026 í fótbolta