Bandaríkjaher hélt áfram árásum á Íran í gær, eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að tímabundið vopnahlé væri úr sögunni. Samkvæmt írönskum miðlum heyrðust sprengingar í hafnarborgunum Bandar Abbas og Sirik, auk þess sem gerðar voru árásir á skotmörk í Bushehr héraði, þar sem er að finna kjarnorkuinnviði.
Trump sagði á Truth Social að um væri að ræða framhald hefndaraðgerða vegna árása Írana á flutningaskip á Hormuz-sundi og að ef Íranir gerðu frekari árásir á skip á sundinu myndu Bandaríkjamenn svara af enn meiri krafti.
Þá sagði forsetinn við blaðamenn um borð í Air Force One, að hann væri ekki sannfærður um að Íranir væru menn orða sinna og myndu standa við mögulegan samning.
Íranir svöruðu fyrir árásirnar í gær með árásum á skotmörk í Barein og Kúveit í nótt. Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti þingsins, sagði á samfélagsmiðlum í gær að Bandaríkjamenn hefðu ekki enn lært þá lexíu að þeir kæmust ekki lengur upp með það að sýna yfirgang og brjóta loforð.
Þrátt fyrir vopnahlé hafa samningsaðilar ekki náð saman um fjölda atriða, meðal annars Hormuz-sund. Bandaríkjamenn vilja óhindraða umferð um sundið á meðan Íranir hyggjast koma á gjaldskyldu.
Umferð um sundið stendur í um þrjátíu skipum á dag, eftir að átök brutust aftur út. Fyrir um viku voru 70 skipa að sigla þar daglega en fyrir árásir Bandaríkjamanna og Ísrael töldu þau um 130.