Fótbolti

Deschamps al­veg sama þótt Argentínu­menn dæmi í kvöld

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Didier Deschamps getur komið Frakklandi í undanúrslit á þriðja heimsmeistaramótinu í röð.
Didier Deschamps getur komið Frakklandi í undanúrslit á þriðja heimsmeistaramótinu í röð. getty/Molly Darlington

Didier Deschamps, þjálfari franska fótboltalandsliðsins, kippir sér lítið upp við það þótt dómarar leiksins gegn Marokkó í átta liða úrslitum á HM komi frá Argentínu.

Átta liða úrslit heimsmeistaramótsins hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokkó eigast við í Boston.

Frakkar hafa unnið alla leiki sína á HM og þykja líklegir til að fara alla leið á mótinu.

Frakkland varð heimsmeistari undir stjórn Deschamps 2018 en tapaði fyrir Argentínu í úrslitaleiknum fyrir fjórum árum. Svo gæti farið að Frakkland og Argentína mætist aftur í úrslitaleiknum í ár. 

Einhverjir hafa sett spurningarmerki við að dómarar leiksins í Boston í kvöld komi frá Argentínu, einum af helstu andstæðingum Frakklands. Deschamps gerði lítið úr þeirri staðreynd á blaðamannafundi í gær.

„Við þurfum að takast á við þetta. Ég treysti dómurunum. Andstæðingur okkar er Marokkó, ekki dómararnir,“ sagði Deschamps.

Talsvert hefur verið rætt um dómgæsluna á HM síðustu daga. Egyptar voru til að mynda afar ósáttir við frammistöðu franska dómarans Francois Letexier í tapinu fyrir Argentínumönnum í fyrradag. Deschamps varði landa sinn á blaðamannafundinum í gær.

„Vonandi verða dómararnir í okkar leik jafn góðir og herra Letexier var,“ sagði Deschamps.

Frakkar og Marokkómenn áttust einnig við á HM fyrir fjórum árum. Frakkland vann þá leik liðanna í undanúrslitum, 2-0.

HM 2026 í fótbolta

Tengdar fréttir

FIFA hafnaði áfrýjun Frakka

FIFA vísaði áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michaels Olise frá. Þetta staðfesti Didier Deschamps, landsliðsþjálfari, í dag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið