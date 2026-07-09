Didier Deschamps, þjálfari franska fótboltalandsliðsins, kippir sér lítið upp við það þótt dómarar leiksins gegn Marokkó í átta liða úrslitum á HM komi frá Argentínu.
Átta liða úrslit heimsmeistaramótsins hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokkó eigast við í Boston.
Frakkar hafa unnið alla leiki sína á HM og þykja líklegir til að fara alla leið á mótinu.
Frakkland varð heimsmeistari undir stjórn Deschamps 2018 en tapaði fyrir Argentínu í úrslitaleiknum fyrir fjórum árum. Svo gæti farið að Frakkland og Argentína mætist aftur í úrslitaleiknum í ár.
Einhverjir hafa sett spurningarmerki við að dómarar leiksins í Boston í kvöld komi frá Argentínu, einum af helstu andstæðingum Frakklands. Deschamps gerði lítið úr þeirri staðreynd á blaðamannafundi í gær.
„Við þurfum að takast á við þetta. Ég treysti dómurunum. Andstæðingur okkar er Marokkó, ekki dómararnir,“ sagði Deschamps.
Talsvert hefur verið rætt um dómgæsluna á HM síðustu daga. Egyptar voru til að mynda afar ósáttir við frammistöðu franska dómarans Francois Letexier í tapinu fyrir Argentínumönnum í fyrradag. Deschamps varði landa sinn á blaðamannafundinum í gær.
„Vonandi verða dómararnir í okkar leik jafn góðir og herra Letexier var,“ sagði Deschamps.
Frakkar og Marokkómenn áttust einnig við á HM fyrir fjórum árum. Frakkland vann þá leik liðanna í undanúrslitum, 2-0.
FIFA vísaði áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michaels Olise frá. Þetta staðfesti Didier Deschamps, landsliðsþjálfari, í dag.