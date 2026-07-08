Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Jón Þór Stefánsson skrifar 8. júlí 2026 21:34 Ólafur Ragnar Grímsson hélt ræðu á fundi Áfram Ísland og hafa einhverjir látið miður fögur orð um hann falla í kjölfarið. Vísir/Anton Brink Hafrúnu Kristjánsdóttur, prófessor í sálfræði, brá í brún þegar hún skrollaði um Facebook í gær og sá að verið væri að líkja Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrverandi forseta lýðveldisins, við engan annan Adolf Hitler. Hún hvetur fólk til að vera kurteisara í umræðunni nú þegar minna en tveir mánuðir eru til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka eigi upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Ræða Ólafs Ragnars á stofnfundi Áfram Íslands, samtaka sem berjast fyrir því að Íslendingar svari neitandi í ágúst, vakti mikla athygli. Sjá nánar: Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Hún virðist hafa vakið upp hörð viðbrögð hjá sumum, en Hafrún segist hafa séð Ólafi líkt við Hitler í tvígang. „Þá erum við komin að endastöð. Ég veit ekki hvort að Satan sé verri en þeir eru svona á pari held ég, þessir tveir,“ sagði hún í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Hún segir fólk vera að fara í manninn, en ekki í boltann í þessari umræðu. „Hvernig var brugðist við hans málflutningi, þar sem að hann var ekki að fara mikið í manninn heldur var bara að lýsa sinni sannfæringu, að það var rosalegt. Og nú er ég ekki að segja að þeir sem að styðja „já“ séu betri eða verri heldur en þeir sem styðja „nei“, af því að það eru örugglega til einhver ógeðis-ummæli um Þorgerði Katrínu eða hvern sem er. Það eru tveir mánuðir í þessa kosningu og Hitler er mættur.“ Hafrún óttast að umræðan sé farin að líkjast því sem fyrirfinnst í Bandaríkjunum. „Ég á vini í Bandaríkjunum og maður sér hvernig umræðan er þar. Hún er alveg svakalega pólariseruð. Og það er ofboðslegt óþol fyrir því að einhver sé ósammála manni. En það er bara allt í lagi að fólk sé ósammála,“ segir hún. Líka talað illa um Þorgerði „Þetta er bara ekki gott finnst mér. Við verðum að taka smá ábyrgð á því sem við segjum og gerum. Við getum alveg talað um hvað okkur finnst um þetta en róum okkur í að fara í manninn.“ Er þetta Ólafur Ragnar sjálfur? Hefur fólk svo miklar og sterkar skoðanir á honum sjálfum? „Það er örugglega partur af því. Hann er ekkert sá eini sem að fær svona. Ég bara nefni hann sem dæmi,“ segir hún. „Ég sá einhvern tímann einhverja skjáskot um það hvað er sagt um Þorgerði Katrínu og það er ekki til fyrirmyndar heldur.“ Ólafur Ragnar Grímsson Samfélagsmiðlar Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Reykjavík síðdegis Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Lögreglan leitar þessara manna Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Innlent Fleiri fréttir Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Rannsaka málið sem hatursglæp Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Eldsvoði á Siglufirði nam þriðjungi bættra tjóna Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu NATO, raforkukostnaður og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Sjá meira