Bresk hjón sem skildu fimm ára dreng eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártungurétti fyrr í mánuðinum eru nú farin úr landi og málið komið á borð breskra yfirvalda.
Fyrr í ágúst var greint frá því að ferðamenn hefðu skilið fimm ára son sinn eftir í bíl á bílastæði á meðan þeir gengu að Ófærufossi í Eldgjá. Íslensk kona lýsti því að hafa fundið drenginn grátandi á bílastæðinu og róað hann þar til foreldrarnir skiluðu sér úr göngunni.
Málið var á borði lögreglu sem reyndi að rekja ferðir hjónanna en ekki tókst að hafa hendur í hári þeirra áður en þau yfirgáfu landið að sögn Þorsteins Matthíasar Kristinssonar, varðstjóra Lögreglunnar á Suðurlandi. Málið sé nú á borði yfirvalda í Bretlandi.
„Við reynum að elta þau heim til sín í gegnum bresk yfirvöld,“ segir Þorsteinn en málið var rannsakað sem brot á barnaverndarlögum hér á landi. Ábending hafi verið send í gegnum alþjóðadeild ríkislögreglustjóra um barnaverndarlagabrot til breskra yfirvalda.