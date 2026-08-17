Rúm sextán þúsund hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram þann 29 ágúst. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir utankjörfundaratkvæðagreiðsluna ganga vel. Það sé mikill áhugi.
„Mjög góð kjörsókn. Hjá sýslumönnunum á höfuðborgarsvæðinu erum við núna það sem af er degi búin að taka við 478 kjósendum til okkar,“ segir hún.
Samtals segir Sigríður að 10.769 atkvæði séu komin í hús hjá sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu. Ef litið er svo til allra sem hafa greitt atkvæði hjá þeim, sýslumönnum á landsbyggð, sendiráðum og ræðismönnum eru atkvæðin 16.740.
„Þetta er mun meiri kjörsókn en við bjuggumst við, það er mikill áhugi greinilega fyrir þessum kosningum.“
Sigríður á von á því að það bæti enn í næstu tvær vikurnar. Mögulega gæti þátttakan verið meiri utan kjörfundar í ár en árið 2024, í forsetakosningum, þegar um 28 þúsund greiddu atkvæði utan kjörfundar.
Hún segir að síðasta föstudag hafi hámarkið á einum degi verið um 900 atkvæði en nú, um miðjan dag, séu þau komin í 940 atkvæði. Það megi því búast við því að þátttakan utan kjörfundar fari stigvaxandi haldi þetta svona áfram.
Hægt er að greiða atkvæði í Hlíðarsmára 1 og svo var opnaður nýr kjörstaður í Kringlunni í dag á fyrstu hæð við rúllustigann þar sem Nike Air verslunin var áður til húsa. Þar verður opið alla virka daga frá klukkan 12 til 18.30 en næstu helgi er opið frá tólf til 18 á laugardegi og frá tólf og til 17.30 á sunnudegi.