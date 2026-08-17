Í kvöld og á morgun verður Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vega vinnu.
Í tilkynningu Vegagerðarinnar kemur fram að hjáleið verði merkt á staðnum um Borgarfjarðarbraut. Lokunin er í gildi í kvöld, mánudag, og á morgun, þriðjudag, á milli klukkan 21:00-07:00.
Í tilkynningu frá Borgarbyggð eru vegfarendur beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin séu þröng, gera megi ráð fyrir að starfsfólk og tæki verða við vinnu mjög nálægt akstursbrautum.
Nánar er fjallað um lokunarplanið hér.