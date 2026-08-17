Í hádegisfréttum verður rætt við prófessor í stjórnmálafræði sem segist sjá merki upplýsingamengunar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi ESB viðræður.
Hann segist sjá dæmi þess að báðar fylkingar, já og nei, hafi tileinkað sér ákveðna anga popúlisma.
Einnig verður rætt við næringarfræðing um nýjustu áætlanir Hvals hf. að selja hvalkjöt í töfluformi til þess að vinna bug á járnskorti.
Að auki segjum við frá sumarballi sem nýnemum í menntaskóla var boðið í um helgina þar sem sexhundruð ungmenni mættu til að skemmta sér.
Í sportinu verður svo farið yfir Bestu deild karla og hitað upp fyrir ensku deildina sem byrjar á föstudaginn kemur.