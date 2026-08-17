Fólk hélt í sér á meðan sólmyrkvinn gekk yfir

Afgerandi fall var í notkun á köldu vatni á meðan sólmyrkvinn gekk yfir í síðustu viku. Tölur frá Veitum sýna að fólk hélt í sér og eru þær ágætis vísbending um að þorri fólks hafi fylgst með atburðinum.
Þegar við sturtum niður, fáum okkur vatnsglas eða förum í sturtu er notkunin skráð hjá Veitum. Þegar sólmyrkvinn gekk yfir rétt fyrir klukkan sex á miðvikudaginn síðasta varð algjört fall í notkun á köldu vatni, raunar svo mikið að hún fór niður fyrir hefðbundna næturnotkun.
„Það eru alveg skýr mörk frá klukkan 17:30 og til klukkan 18:00, akkúrat þegar sólmyrkvinn kemur yfir að þá eru greinilega miklu færri að sturta niður, miklu færri að skrúfa frá krönunum og svona. Þetta fer alveg niður fyrir næturnotkunina, það er ótrúlega merkilegt að sjá það,“ sagði Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna.
Hér fyrir neðanb má sjá klippuna úr sjónvarpsfréttum Sýnar.
Á myndinni efst í fréttinni sést að notkunin féll töluvert á Akranesi akkúrat á meðan sólmyrkvinn gekk þar yfir.
Sjáiði afgerandi tölur út frá búsvæðum?
„Já á Akranesi sér maður þetta sérstaklega vel en það er bara vegna þess að notkunin er þannig. En þetta sést líka í Reykjavík.“
Fall í notkun á vatni gefur oft vísbendingu um að mikið standi til en þekkt er að vatnsnotkun falli þegar landsliðiðsleikir fara í vítaspyrnukeppni eða þegar Ísland flytur framlag sitt í Eurovision.
Þannig þetta er ágætis vísbending eða heimild fyrir því að margir hafi verið úti?
„Jú ég myndi halda það klárlega. Ég held að lang flestir hafi verið úti að horfa.“