Í síðustu viku mældust E. coli-gerlar í sýni neysluvatns á Borgarfirði eystra og er íbúum er ráðlagt að sjóða vatn fyrir neyslu þess.
Austurfrétt greinir frá. Að svo stöddu er ekki vitað hvað olli menguninni en grunur er um að náttúrulegt smit hafi komist í brunna segir í frétt á vef HEF Veitna. Við reglubundið eftirlit Heilbrigðiseftirlits Austurlands á neysluvatni hafi greinst E. coli-gerlar.
Óhætt sé að nota vatn til annarra þarfa, svo sem til baða þar sem fjöldi gerlanna hafi verið innan þeirra marka sem miðað sé við að megi vera í baðvatni í náttúrunni. Frekari sýnatökur verði gerðar í vikunni.
Leiðbeiningar um suðu á neysluvatni má finna hér.
Framkvæmdir standi nú yfir á vatnsveitu Borgarfjarðar sem miða að uppsetningu á gegnumlýsingartæki fyrir veituna. Gegnumlýsingartækinu er ætlað að koma í veg fyrir mengun sem þessa en uppsetningu er ekki enn lokið. Lagt verði kapp á að koma tækinu í gagnið en óljóst er hvort að það nást í vikunni.