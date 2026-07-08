Fótbolti

Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar segir Infantino ekki hafa haft áhrif á afléttingu banns Balogun. Donald Trump segist hafa fengið banninu aflétt í gegnum forseta FIFA.
Arnar segir Infantino ekki hafa haft áhrif á afléttingu banns Balogun. Donald Trump segist hafa fengið banninu aflétt í gegnum forseta FIFA. Vísir/Getty

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, gaf lítið fyrir það að Gianni Infantino hafi haft áhrif á afléttingu banns Folarin Balogun, framherja bandaríska landsliðsins, á miðju heimsmeistaramóti.

Sú fordæmalausa ákvörðun var tekin í aðdraganda leiks Bandaríkjanna og Belgíu í 16-liða úrslitum á HM að leikbanni Balogun var hnekkt og hann fékk að spila leikinn. FIFA sætti mikilli gagnrýni vegna málsins og sagði belgíska knattspyrnusambandið FIFA meðal annars hafa brotið eigin lög og reglur með því að afhenda engin gögn um niðurstöðuna eða rökstuðning.

Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir stoltur að hann hafi persónulega hringt í Gianni Infantino vegna málsins og fengið banninu aflétt. Sú fullyrðing vakti spurningar um pólitísk afskipti af ákvörðunum FIFA, en slíkt er bannað með öllu samkvæmt lögum og reglum Alþjóðasambandsins.

UEFA gagnrýndi í kjölfarið FIFA harðlega: „Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun,“ segir í yfirlýsingunni.

Málið bar á góma í HM-stofunni á RÚV í gær. Rætt hafði þá verið um ásakanir Egypta um samsæri er Argentína fór áfram.

„Við erum búnir að sjá á þessu móti forseta FIFA fella niður leikbann,“ fullyrti Hörður Magnússon og átti þar við um bann Balogun.

„Það er ekki forseti FIFA sem fellir niður leikbann,“ svaraði landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlagusson. „Þetta eru nefndir, það eru 600 manns sem vinna hjá FIFA.“

„Þetta virkar ekki þannig. Það eru 600 manns og stjórnir hjá FIFA og nefndir sem sjá um þetta. Þegar við erum komin í þessar samsæriskenningar erum við að lítillækka leikinn okkar,“ sagði Arnar einnig.

„Lítillækkar leikinn okkar? FIFA hefur alfarið séð um það sjálft,“ sagði Hörður.

Umræðuna má sjá hér á vef RÚV og hefst eftir um 15 mínútur. Umræðuna má einnig sjá í myndskeiði af Facebook-síðu RÚV Íþrótta að ofan.

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