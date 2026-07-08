Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Valur Páll Eiríksson skrifar 8. júlí 2026 12:01 Arnar segir Infantino ekki hafa haft áhrif á afléttingu banns Balogun. Donald Trump segist hafa fengið banninu aflétt í gegnum forseta FIFA. Vísir/Getty Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, gaf lítið fyrir það að Gianni Infantino hafi haft áhrif á afléttingu banns Folarin Balogun, framherja bandaríska landsliðsins, á miðju heimsmeistaramóti. Sú fordæmalausa ákvörðun var tekin í aðdraganda leiks Bandaríkjanna og Belgíu í 16-liða úrslitum á HM að leikbanni Balogun var hnekkt og hann fékk að spila leikinn. FIFA sætti mikilli gagnrýni vegna málsins og sagði belgíska knattspyrnusambandið FIFA meðal annars hafa brotið eigin lög og reglur með því að afhenda engin gögn um niðurstöðuna eða rökstuðning. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir stoltur að hann hafi persónulega hringt í Gianni Infantino vegna málsins og fengið banninu aflétt. Sú fullyrðing vakti spurningar um pólitísk afskipti af ákvörðunum FIFA, en slíkt er bannað með öllu samkvæmt lögum og reglum Alþjóðasambandsins. UEFA gagnrýndi í kjölfarið FIFA harðlega: „Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun,“ segir í yfirlýsingunni. Málið bar á góma í HM-stofunni á RÚV í gær. Rætt hafði þá verið um ásakanir Egypta um samsæri er Argentína fór áfram. „Við erum búnir að sjá á þessu móti forseta FIFA fella niður leikbann,“ fullyrti Hörður Magnússon og átti þar við um bann Balogun. „Það er ekki forseti FIFA sem fellir niður leikbann,“ svaraði landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlagusson. „Þetta eru nefndir, það eru 600 manns sem vinna hjá FIFA.“ „Þetta virkar ekki þannig. Það eru 600 manns og stjórnir hjá FIFA og nefndir sem sjá um þetta. Þegar við erum komin í þessar samsæriskenningar erum við að lítillækka leikinn okkar,“ sagði Arnar einnig. „Lítillækkar leikinn okkar? FIFA hefur alfarið séð um það sjálft,“ sagði Hörður. Umræðuna má sjá hér á vef RÚV og hefst eftir um 15 mínútur. Umræðuna má einnig sjá í myndskeiði af Facebook-síðu RÚV Íþrótta að ofan. FIFA KSÍ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Sjá meira