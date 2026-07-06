Gianni Infantino, forseti FIFA, segir sjálfstæði og óhæði dómsvalda hjá sambandinu vera algjört. Hann, og ekki síður Donald Trump Bandaríkjaforseti, hafi ekki haft áhrif á ákvörðun þess efnis að leikbann Folarin Balogun fyrir leik við Belgíu í kvöld hafi verið fellt niður.
Balogun fékk rautt spjald í síðasta leik Bandaríkjanna og fór af þeim sökum í eins leiks bann, líkt og aðrir leikmenn sem fá reisupassann. Rauða spjaldið var umdeilanlegt og ljóst að Bandaríkin yrðu án lykilmanns í mikilvægum leik við Belga í 16-liða úrslitum á heimsmeistaramóti á heimavelli.
Aganefnd FIFA ákvað hins vegar að bannið yrði skilorðsbundið til eins árs og gerði þannig Balogun kleift að spila áfram á HM eins og ekkert hefði ískorist.
Líkt og greint var frá á Vísi síðdegis stærði Donald Trump sér af því að hafa fengið leikbanninu hnekkt. Hann hafi hringt í Infantino og þar af leiðandi haft bein áhrif á ákvörðun FIFA.
Infantino þvertekur fyrir það í yfirlýsingu sem FIFA birti fyrir hans hönd. Infantino hafi vitaskuld fengið símtal frá Trump, en slíkt sé ekki óeðlilegt. Hann taki við símtölum frá fjölda þjóðhöfðingja. Það þurfi ekki að þýða að téðir leiðtogar hafi áhrif á ákvarðanir innan veggja FIFA.
Infantino hafi ekki haft neitt með afléttingu bannsins að gera, sökum þess að aganefndir og dómsstólar innan FIFA séu sjálfstæðir með öllu.
„Ég hef séð athugasemdir almennings varðandi ákvörðun óháðrar aganefndar FIFA varðandi leikbann Folarin Balogun og ég vil ítreka grundvallarreglu stjórnar FIFA.“
„Dómsvald FIFA er óháð. Það starfar sjálfstætt, beitir agareglum FIFA og tekur afstöðu til mála út frá gildandi reglum og þeim staðreyndum sem liggja fyrir. Sjálfstæði þess er nauðsynlegt fyrir trúverðugleika og heiðarleika knattspyrnunnar og það verður ávallt að virða.“
„Já, ég ræði reglulega mál sem tengjast HM í knattspyrnu við forseta Bandaríkjanna og um þetta mál fékk ég símtal frá Donald Trump forseta, rétt eins og ég fæ símtöl frá þjóðhöfðingjum, embættismönnum, hagsmunaaðilum í knattspyrnu og viðskiptastjórnendum víðsvegar að úr heiminum um margvísleg mál. Í samtali okkar útskýrði ég að lagalegt ferli væri í gangi sem felur í sér óháða dómsstofnanir FIFA og að málið yrði tekið fyrir af þar til bærum aðilum síðar. Þannig virkar kerfi FIFA og það er meginregla sem ég mun alltaf standa við.“
„Ég les ákvarðanir aganefndar FIFA þegar þær eru gefnar út. Stundum er ég hissa á þeim. Stundum er ég sammála þeim og stundum ósammála.“
„Það sem ég geri hins vegar alltaf er að virða þessar ákvarðanir og sjálfstæði þeirra aðila sem taka þær. Hvort okkur persónulega líkar ákvörðun eða ekki skiptir ekki máli. Virðing fyrir óháðum stofnunum og réttarríkinu er það sem verndar heiðarleika keppna okkar og trúverðugleika FIFA ávallt.“