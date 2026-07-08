Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM

Mostafa Zico, leikmaður Egyptalands, sagði eftir tapið gegn Argentínu að það væri ljóst að mótið væri spillt. Hann sagði að dómarinn hefði ekki verið sanngjarn í ákvörðunartöku leiksins.
Mostafa Zico má vera svekktur eftir að hafa verið sleginn úr heimsmeistaramótinu í fótbolta gegn Argentínu í gær. Zico skoraði annað mark Egyptalands en á undan því skoraði hann mark sem var dæmt af. Egyptar vilja meina að markið hafi verið ranglega dæmt af.
„Dómarinn var ekki sanngjarn. Óréttlætið var augljóst,“ sagði Zico í viðtali við BBC eftir leik og var ljóst að hann var í uppnámi.
„Við stóðum okkur vel í byrjun leiks en leikurinn var ekki sanngjarn alveg frá byrjun. 2-0 forysta er ekki nóg til að sigra Argentínu. Það er ljóst að verið er að hagræða úrslitum í mótinu en guð mun nægja okkur.“
Í leiknum var mark Egypta dæmt af vegna brots á leikmanni Argentínu í aðdraganda marksins. Einhverjum fannst það ekki vera brot en svipað atvik átti sér stað í þriðja marki Argentínu þegar brotið var á leikmanni Egyptalands í aðdraganda marksins. Það atvik var hins vegar ekki skoðað og sigurmarkið stóð.
Egyptaland hefur aldrei áður komist í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins og var þetta aðeins í annað skiptið sem liðið komst í 16-liða úrslit. Því náðu Egyptar árið 1934 en þá voru aðeins sextán lið sem kepptu.
Argentína er nú komið í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins og mætir Sviss.