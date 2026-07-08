Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Valur Páll Eiríksson skrifar 8. júlí 2026 10:30 Spjót beinast að Infantino þessi dægrin eftir að banni framherja Bandaríkjanna var aflétt með fordæmalausum hætti. Carl Recine/Getty Images Tugir þingmanna á Evrópuþinginu kalla eftir rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA, og tengslum hans við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Til skoðunar er hvort Infantino hafi haft áhrif á þá fordæmalausu ákvörðun FIFA að aflétta leikbanni Folarin Balogun á miðju heimsmeistaramóti. Folarin Balogun fór í eins leiks bann vegna rauðs spjalds sem hann hlaut í leik Bandaríkjanna við Bosníu í 32-liða úrslitum mótsins. Hann átti því ekki að spila leikinn við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins. Það breyttist í vikunni og Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi stoltur frá því að hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna málsins og fengið hann til að fella bannið úr gildi. Infantino birti í kjölfarið yfirlýsingu þar sem hann ítrekaði sjálfstæði og hlutleysi dómstóla FIFA. Hann sem forseti hafi ekkert haft með niðurstöðu dómstóla sambandsins að gera. Balogun spilaði leikinn en Belgía vann þar 4-1 sigur og er komið áfram í 8-liða úrslit. Evrópuþingmennirnir Barry Andrews, Lara Wolters og Niels Fuglsang greindu frá því í sameiginlegri yfirlýsingu að ákvörðun FIFA um að „breyta reglunni um bönn tengd rauðum spjöldum á miðju móti sé skammarleg og rangfærsla réttlætis.“ „Enn og aftur höfum við séð Infantino og FIFA gangast við kröfum stjórnar Trumps,“ sagði í yfirlýsingunni. Þingmennirnir hafa beðið knattspyrnusambönd ESB-ríkja að setja pressu á siðanefnd FIFA til að rannsaka Infantino og hvort þrýstingur frá stjórn Trumps hafi átt þátt í afléttingu bannsins. Einnig eigi að rannsaka „önnur möguleg brot á pólitísku hlutleysi“ líkt og að Infantino hafi afhent Trump friðarverðlaun FIFA. Bréf verði sent til allra knattspyrnusambanda ESB-ríkjanna og 35 kollegar þingmannana þriggja hafi þegar undirritað bréfið. „Fegurð íþrótta er sí að hún byggist á hlutlægum og gagnsæjum reglum. Þegar Infantino leyfir pólitískum þrýstingi að ákvarða herjir fá að spila, þá hverfur þessi sanngirni út um gluggann,“ segir í yfirlýsingu þingmanna Evrópuþingsins. FIFA Evrópusambandið Belgía HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti 16 ára Berglind mögnuð er Ísland náði sögulegum árangri Körfubolti Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Fótbolti Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Fótbolti Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Fótbolti Fleiri fréttir Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Sjá meira