Fótbolti

Evrópu­þing­menn kalla eftir rann­sókn á Infantino

Valur Páll Eiríksson skrifar
Spjót beinast að Infantino þessi dægrin eftir að banni framherja Bandaríkjanna var aflétt með fordæmalausum hætti.
Spjót beinast að Infantino þessi dægrin eftir að banni framherja Bandaríkjanna var aflétt með fordæmalausum hætti. Carl Recine/Getty Images

Tugir þingmanna á Evrópuþinginu kalla eftir rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA, og tengslum hans við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Til skoðunar er hvort Infantino hafi haft áhrif á þá fordæmalausu ákvörðun FIFA að aflétta leikbanni Folarin Balogun á miðju heimsmeistaramóti.

Folarin Balogun fór í eins leiks bann vegna rauðs spjalds sem hann hlaut í leik Bandaríkjanna við Bosníu í 32-liða úrslitum mótsins. Hann átti því ekki að spila leikinn við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins.

Það breyttist í vikunni og Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi stoltur frá því að hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna málsins og fengið hann til að fella bannið úr gildi.

Infantino birti í kjölfarið yfirlýsingu þar sem hann ítrekaði sjálfstæði og hlutleysi dómstóla FIFA. Hann sem forseti hafi ekkert haft með niðurstöðu dómstóla sambandsins að gera.

Balogun spilaði leikinn en Belgía vann þar 4-1 sigur og er komið áfram í 8-liða úrslit.

Evrópuþingmennirnir Barry Andrews, Lara Wolters og Niels Fuglsang greindu frá því í sameiginlegri yfirlýsingu að ákvörðun FIFA um að „breyta reglunni um bönn tengd rauðum spjöldum á miðju móti sé skammarleg og rangfærsla réttlætis.“

„Enn og aftur höfum við séð Infantino og FIFA gangast við kröfum stjórnar Trumps,“ sagði í yfirlýsingunni.

Þingmennirnir hafa beðið knattspyrnusambönd ESB-ríkja að setja pressu á siðanefnd FIFA til að rannsaka Infantino og hvort þrýstingur frá stjórn Trumps hafi átt þátt í afléttingu bannsins. Einnig eigi að rannsaka „önnur möguleg brot á pólitísku hlutleysi“ líkt og að Infantino hafi afhent Trump friðarverðlaun FIFA.

Bréf verði sent til allra knattspyrnusambanda ESB-ríkjanna og 35 kollegar þingmannana þriggja hafi þegar undirritað bréfið.

„Fegurð íþrótta er sí að hún byggist á hlutlægum og gagnsæjum reglum. Þegar Infantino leyfir pólitískum þrýstingi að ákvarða herjir fá að spila, þá hverfur þessi sanngirni út um gluggann,“ segir í yfirlýsingu þingmanna Evrópuþingsins.

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