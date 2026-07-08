Alþjóða knattspyrnusambandið hefur lýst yfir stuðningi við brasilíska dómarann Raphael Claus eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti gagnrýndi hann.
Claus var sá sem rak bandaríska framherjann Folarin Balogun út af í leiknum gegn Bosníu. Eins og frægt var þurfti Balogun ekki að taka út leikbann eftir afskipti Trumps af málinu.
Trump sagði að Balogun hefði ekki átt skilið að fá rautt spjald og sagði að Claus væri frekar grunsamlegur dómari ef fortíð hans væri skoðuð.
Eftir FIFA hefur núna stokkið til og stutt við bakið á hinum 46 ára Claus.
„FIFA lítur á Raphael Claus sem einn af fremstu atvinnudómurum heims og góðan liðsmann úrvalshóps dómara FIFA á heimsmeistaramótinu. Á ferli sínum hefur hann ávallt sýnt fyllstu fagmennsku og heilindi,“ segir í yfirlýsingu FIFA.
Líkt og aðrir dómarar á HM fær Claus ekki að tjá sig við fjölmiðla meðan á mótinu stendur.
Claus hefur verið FIFA dómari frá 2015 og dæmdi á HM í Katar fyrir fjórum árum.
Þrátt fyrir að geta teflt Balogun fram töpuðu Bandaríkin fyrir Belgíu, 4-1, í sextán liða úrslitum HM.
Folarin Balogun, framherji bandaríska landsliðsins, skilur að ákvörðun um að aflétta banni hans fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum á HM sé umdeild. Hann áréttar hins vegar að hann hafi ekkert haft með ferlið að gera.
Fyrir leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta var athyglin mikil á manninum sem Donald Trump og Gianni Infantino forðuðu frá leikbanni, Folarin Balogun. Eftir leikinn stal hins vegar Belginn Charles De Ketelaere fyrirsögnunum.
Leikmenn Belgíu sögðust eftir sigurinn gegn Bandaríkjunum í nótt hafa viljað svara ranglæti FIFA úti á vellinum. Þeir dönsuðu líka að hætti Donalds Trump Bandaríkjaforseta, eftir pólitísk afskipti hans vegna leikbanns Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna.
Franska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til FIFA um að fella úr gildi gult spjald sem Michael Olise, kantmaður franska liðsins, fékk í sigri á Paragvæ í 16-liða úrslitum HM á laugardaginn var.
Sérfræðingum í HM kvöldi á RÚV er lítt skemmt yfir ákvörðun FIFA að fresta leikbanni Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins, fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson segir trúðasamkomu vestanhafs.
Gianni Infantino, forseti FIFA, segir sjálfstæði og óhæði dómsvalda hjá sambandinu vera algjört. Hann, og ekki síður Donald Trump Bandaríkjaforseti, hafi ekki haft áhrif á ákvörðun þess efnis að leikbann Folarin Balogun fyrir leik við Belgíu í kvöld hafi verið fellt niður.
FIFA hefur hafnað áfrýjun Belgíu um hæfi Folarin Balogun eftir að alþjóðaknattspyrnusambandið ákvað að fresta eins leiks banni hans fyrir leikinn gegn Bandaríkjunum í 16-liða úrslitum HM í kvöld.
Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti við fjölmiðla í dag að hann hefði hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, og farið fram á að leikbann Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna, yrði tekið til endurskoðunar. „Ég fékk þá til að gera þetta,“ sagði Trump ánægður með niðurstöðu FIFA í málinu.
Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, segir ótækt að pólitískum brögðum sé beitt til að breyta úrskurðum eins og virðist hafa verið gert í tilfelli bandaríska framherjans Folarins Balogun.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur sent frá sér afdráttarlausa yfirlýsingu vegna fordæmalausu ákvörðunarinnar um að framherji Bandaríkjanna, Folarin Balogun, verði ekki í banni í kvöld vegna rauða spjaldsins sem hann fékk í síðasta leik á HM.
Gary Neville hefur gagnrýnt ákvörðun FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins, sem gerir bandaríska framherjanum Folarin Balogun kleift að spila næsta leik liðsins á HM, þrátt fyrir að hann hafi fengið rautt spjald í síðasta leik þess.
Rudi Garcia, landsliðsþjálfari Belgíu, líkti ákvörðun FIFA um að leyfa bandaríska framherjanum Folarin Balogun að spila í 16-liða úrslitum gegn gestgjöfunum við að kalla 5. júlí „1. apríl“, eftir að eins leiks banni leikmannsins var aflétt. Balogun hafði fengið beint rautt spjald í 2-0 sigri þeirra á Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum.
Bandaríski framherjinn Folarin Balogun má spila með gegn Belgíu í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta en eins leiks banni hans vegna rauða spjaldsins sem hann fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu hefur verið frestað að því er heimildarmenn sem þekkja til málsins hafa tjáð The Athletic.