Fótbolti

Tuchel bannar Eng­lendingum að stökkva yfir aug­lýsinga­skilti eftir ó­farir Henderson

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hugað að Jordan Henderson eftir að hann féll við er hann stökk yfir auglýsingaskilti eftir viðureign Englands og Mexíkó á HM.
Hugað að Jordan Henderson eftir að hann féll við er hann stökk yfir auglýsingaskilti eftir viðureign Englands og Mexíkó á HM. getty/Bradley Collyer

Leikmönnum enska fótboltalandsliðsins hefur verið ráðið frá því að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir að Jordan Henderson meiddist við þá athöfn eftir sigurinn á Mexíkó í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins.

Henderson rann til þegar hann stökk yfir auglýsingaskilti í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó, 2-3, aðfaranótt mánudags. Hann lenti illa, meiddist á úlnlið, þarf að gangast undir aðgerð og spilar ekki meira með á HM.

 Thomas Tuchel, þjálfari Englands, hefur nú sagt leikmönnum sínum að sleppa því að hoppa yfir auglýsingaskilti til að forðast frekari skakkaföll.

Henderson, sem er 36 ára, kom inn á undir lokin í leik Englands og Panama í riðlakeppninni en hefur annars ekkert spilað á HM.

England mætir Noregi í Miami í átta liða úrslitum mótsins á laugardaginn kemur.

HM 2026 í fótbolta

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