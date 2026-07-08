Leikmönnum enska fótboltalandsliðsins hefur verið ráðið frá því að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir að Jordan Henderson meiddist við þá athöfn eftir sigurinn á Mexíkó í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
Henderson rann til þegar hann stökk yfir auglýsingaskilti í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó, 2-3, aðfaranótt mánudags. Hann lenti illa, meiddist á úlnlið, þarf að gangast undir aðgerð og spilar ekki meira með á HM.
Thomas Tuchel, þjálfari Englands, hefur nú sagt leikmönnum sínum að sleppa því að hoppa yfir auglýsingaskilti til að forðast frekari skakkaföll.
Henderson, sem er 36 ára, kom inn á undir lokin í leik Englands og Panama í riðlakeppninni en hefur annars ekkert spilað á HM.
England mætir Noregi í Miami í átta liða úrslitum mótsins á laugardaginn kemur.
Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, segir að Jordan Henderson hafi meiðst illa á hendi í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó í sextán liða úrslitum á HM í nótt.