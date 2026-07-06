Fótbolti

Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Liðsfélögum var brugðið eftir að Jordan Henderson meiddist í nótt.
Liðsfélögum var brugðið eftir að Jordan Henderson meiddist í nótt. Getty/Martin Fonseca

Jordan Henderson spilar ekki meira með Englandi á HM í fótbolta eftir að hafa meiðst þegar hann fagnaði sigrinum gegn Mexíkó í nótt.

Henderson rann til þegar hann hoppaði yfir auglýsingaskilti og meiddist illa á úlnlið. Nú er ljóst að hann þarf á aðgerð að halda og spilar ekki meira á mótinu.

Henderson kom ekki við sögu í 3-2 sigri Englands gegn Mexíkó í nótt en hafði spilað sinn 90. A-landsleik þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Panama í riðlakeppninni.

„Ég er leiður yfir því að Jordan skyldi meiðast á úlnliðnum. Þetta er nokkuð alvarlegt. Hann er á sjúkrahúsi. Þetta passar ekki við það sem hefur gerst hérna í kvöld. Ég veit ekki hvernig ferlið er,“ sagði Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundinum eftir leikinn í nótt.

Henderson yfirgaf völlinn á sjúkrabörum og var fluttur á sjúkrahús í Mexíkóborg. Hann ferðaðist því ekki með enska liðinu til Kansas City þar sem það er með sínar bækistöðvar.

Hinn 36 ára gamli Henderson bætist á meiðslalista Englands á mótinu en áður hafði Tino Livramento meiðst rétt fyrir mótið og Reece James hefur svo misst af tveimur leikjum vegna meiðsla. Þá fékk Jarrell Quansah rautt spjald í nótt og verður væntanlega í leikbanni gegn Noregi í 8-liða úrslitunum á laugardagskvöld, þó það sé ekki alveg eins öruggt eftir undantekninguna sem FIFA gerði vegna rauða spjaldsins sem Bandaríkjamaðurinn Folarin Balogun fékk.

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