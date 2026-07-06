Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Sindri Sverrisson skrifar 6. júlí 2026 13:47 Liðsfélögum var brugðið eftir að Jordan Henderson meiddist í nótt. Getty/Martin Fonseca Jordan Henderson spilar ekki meira með Englandi á HM í fótbolta eftir að hafa meiðst þegar hann fagnaði sigrinum gegn Mexíkó í nótt. Henderson rann til þegar hann hoppaði yfir auglýsingaskilti og meiddist illa á úlnlið. Nú er ljóst að hann þarf á aðgerð að halda og spilar ekki meira á mótinu. 🚨Jordan Henderson’s stats vs Mexico:0 minutes played1 yellow card1 injury1 stretcher off the pitch pic.twitter.com/zfbXwJdbHN— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 6, 2026 Henderson kom ekki við sögu í 3-2 sigri Englands gegn Mexíkó í nótt en hafði spilað sinn 90. A-landsleik þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Panama í riðlakeppninni. „Ég er leiður yfir því að Jordan skyldi meiðast á úlnliðnum. Þetta er nokkuð alvarlegt. Hann er á sjúkrahúsi. Þetta passar ekki við það sem hefur gerst hérna í kvöld. Ég veit ekki hvernig ferlið er,“ sagði Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundinum eftir leikinn í nótt. Henderson yfirgaf völlinn á sjúkrabörum og var fluttur á sjúkrahús í Mexíkóborg. Hann ferðaðist því ekki með enska liðinu til Kansas City þar sem það er með sínar bækistöðvar. Hinn 36 ára gamli Henderson bætist á meiðslalista Englands á mótinu en áður hafði Tino Livramento meiðst rétt fyrir mótið og Reece James hefur svo misst af tveimur leikjum vegna meiðsla. Þá fékk Jarrell Quansah rautt spjald í nótt og verður væntanlega í leikbanni gegn Noregi í 8-liða úrslitunum á laugardagskvöld, þó það sé ekki alveg eins öruggt eftir undantekninguna sem FIFA gerði vegna rauða spjaldsins sem Bandaríkjamaðurinn Folarin Balogun fékk. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Fleiri fréttir Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Sjá meira