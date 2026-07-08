Íranir gerðu árásir á hernaðarinnviði Bandaríkjanna í Kúveit og Barein í nótt, í kjölfar árása Bandaríkjamanna á skotmörk í Íran í gærkvöldi. Yfirvöld í Bandaríkjunum sögðu árásir sínar svar við árásum Írana á flutningaskip á Hormuz-sundi.
Bandaríkjamenn hafa einnig afturkallað tímabundna heimild Írana til að framleiða, selja og afhenda hráolíu fram til 21. ágúst.
Sérfræðingar segja síðarnefndu ákvörðunina gætu ógnað viðkvæmu vopnahléssamkomulagi milli ríkjanna, sem enn er í gildi þrátt fyrir að þau hafi ítrekað skipst á skotum á frá því það komst á.
Íranir sögðu hefndarárásir sínar hafa beinst að 85 skotmörkum og utanríkisráðuneytið sagði stjórnvöld myndu grípa til þeirra aðgerða sem þau mætu nauðsynleg til að standa vörð um öryggi og hagsmuni ríkisins.
Forseti íranska þingsins sagði Írani ekki lengur myndu láta kúga sig.