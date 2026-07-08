Veikindi herja á norska liðið

Ståle Solbakken, þjálfari norska fótboltalandsliðsins, segir að nokkrir leikmenn þess glími við veikindi. Noregur mætir Englandi í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á laugardaginn.
Noregur tryggði sér sæti í átta liða úrslitum HM með 1-2 sigri á Brasilíu á sunnudaginn. Erling Haaland skoraði bæði mörk norska liðsins en hann er næstmarkahæstur á mótinu með sjö mörk. Í átta liða úrslitunum bíður Norðmanna leikur gegn Englendingum.
Samkvæmt Solbakken hafa nokkrir leikmenn norska liðsins glímt við veikindi í aðdraganda leiksins gegn Englandi.
„Við erum með nokkra leikmenn sem hefur ekki liðið vel en þetta er að lagast. Þetta er ekki ákjósanlegt á stórmóti en við erum að takast á við stöðuna,“ sagði Solbakken.
Marcus Holmgren Pedersen missti af leiknum gegn Brasilíu vegna veikinda og þá hefur Jørgen Strand Larsen einnig verið slappur sem og aðstoðarþjálfarinn Kent Bergerson.
Noregur hefur aldrei áður komist í átta liða úrslit á HM og 28 ár eru liðin síðan liðið var síðast með á heimsmeistaramóti.
Sannkölluð þjóðhátíð ríkir nú í Noregi eftir að þjóðin sló út Brasilíu í 16-liða úrslitum á heimsmeistaramótinu. Fyrrum landsliðsmaður í knattspyrnu lék í sex ár sem atvinnumaður í Brann og er því mikill stuðningsmaður Noregs á mótinu.