Fótbolti

Veikindi herja á norska liðið

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Norðmenn hafa slegið í gegn á HM og eru komnir í átta liða úrslit mótsins.
Norðmenn hafa slegið í gegn á HM og eru komnir í átta liða úrslit mótsins. getty/Jean Catuffe

Ståle Solbakken, þjálfari norska fótboltalandsliðsins, segir að nokkrir leikmenn þess glími við veikindi. Noregur mætir Englandi í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á laugardaginn.

Noregur tryggði sér sæti í átta liða úrslitum HM með 1-2 sigri á Brasilíu á sunnudaginn. Erling Haaland skoraði bæði mörk norska liðsins en hann er næstmarkahæstur á mótinu með sjö mörk. Í átta liða úrslitunum bíður Norðmanna leikur gegn Englendingum.

Samkvæmt Solbakken hafa nokkrir leikmenn norska liðsins glímt við veikindi í aðdraganda leiksins gegn Englandi.

„Við erum með nokkra leikmenn sem hefur ekki liðið vel en þetta er að lagast. Þetta er ekki ákjósanlegt á stórmóti en við erum að takast á við stöðuna,“ sagði Solbakken.

Marcus Holmgren Pedersen missti af leiknum gegn Brasilíu vegna veikinda og þá hefur Jørgen Strand Larsen einnig verið slappur sem og aðstoðarþjálfarinn Kent Bergerson.

Noregur hefur aldrei áður komist í átta liða úrslit á HM og 28 ár eru liðin síðan liðið var síðast með á heimsmeistaramóti.

HM 2026 í fótbolta

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