Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 22:04 Erling Haaland fagnar öðru marka sinna á móti Brasilíumönnum í kvöld. Hann er kominn með sjö mörk í fjórum leikjum á þessu HM. Getty/Al Bello Norðmenn hafa aldrei tapað fyrir Brasilíumönnum inni á fótboltavellinum og það breyttist ekki í kvöld. Noregur sendi Brassana heim af HM með 2-1 sigri í leik þjóðanna í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.Markavélin Erling Braut Haaland hélt áfram að raða inn mörkum og skoraði bæði mörkin í kvöld en þau komu á síðustu ellefu mínútunum í leiknum.Haaland hefur þar með skorað sjö mörk á þessu heimsmeistaramóti og 27 mörk í síðustu 14 landsleikjum sínum fyrir Noreg. Þvílíkur leikmaður sem Norðmenn eiga og hann sá til þess að þeir eru komnir í átta liða úrslit heimsmeistarakeppninnar í fyrsta sinn í sögu landsins.Fyrra markið skoraði Haaland með skalla á 79. mínútu eftir frábæra fyrirgjöf frá varamanninum Andreas Schjelderup og á 90. mínútu fann Schjelderup framherjann sinn aftur, að þessu sinni fyrir utan teig. Haaland lagði boltann fyrir sig og skoraði með frábæru skoti. Þessi sjö mörk Haaland á HM hafa bara komið í fjórum leikjum því hann var hvíldur í leiknum á móti Frakklandi. Hann er nú jafn Lionel Messo og Kylian Mbappe í baráttunni um Gullskó keppninnar.Norska liðið var mun meira með boltann í kvöld en var kannski fullvarkárt á sóknarhelmingi sínum. Brassar reyndu að refsa þeim í skyndisóknum og flestum að óvörum voru Brasilíumenn bara eins og litla liðið í þessum leik.Norðmenn voru búnir að koma boltanum í markið í upphafi leiks. Patrick Berg skoraði en Alexander Sörloth var réttilega dæmdur rangstæður í undirbúningnum.Brassar biðu átekta og létu Norðmenn um að hafa boltann en reyndu svo að refsa þeim norsku í skyndisóknum. Í einni slíkri fiskaði Matheus Cunha vítaspyrnu á Kristoffer Ajer á 14. mínútu.Örjan Nyland, sem átti mjög góðan leik í norska markinu, varði vítið frá Bruno Guimaraes og átti eftir að verja nokkrum sinnum til viðbótar í leiknum.Endrick kom inn á sem varamaður fyrir Matheus Cunha í seinni hálfleik og var fljótur að fá besta færi Brasilíumanna eftir stórbrotinn undirbúning Vinícius Júnior. Hann klúðraði þessu dauðafæri og eins og liðsfélagar hans þá voru þeir mislægir fætur fyrir framan norska markið í kvöld.Neymar kom inn á sem varamaður og minnkaði muninn þegar var komið langt inn í uppbótartíma með marki úr vítaspyrnu. Það kom bara of seint og Norðmenn fögnuðu sögulegum sigri. Norðmenn mæta annaðhvort Englandi eða Mexíkó í átta liða úrslitm HM en þau mætast seinna í kvöld. HM 2026 í fótbolta