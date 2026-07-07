Fótbolti

Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrir­höfn heillar þjóðar“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, attends a post-match press conference after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, attends a post-match press conference after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)

Hossam Hassan, þjálfari landsliðs Egyptalands, er brjálaður eftir tap hans manna fyrir Argentínu í 16-liða úrslitum á HM karla í fótbolta. Egyptaland leiddi 2-0 þegar korter var eftir.

Argentína vann 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir í skrautlegum leik í Atlanta. Hassan var afar óánægður með hvernig leikurinn þróaðist og hélt því fram að Egyptum hafi verið ranglega neitað um annað mark í stöðunni 1-0, eftir VAR-skoðun, og að lið hans hefði átt að fá vítaspyrnu í uppbótartíma augnabliki áður en Enzo Fernandez skoraði þriðja mark Argentínu.

Í blaðamannafundi sínum eftir leikinn beindi Hassan orðum sínum að dómaranum ​​Francois Letexier sem og argentínska landsliðinu.

„Okkur hefur ekki verið sýnd virðing eða sanngirni. Vítaspyrna var dæmd af og annað (atvik) sem hefði átt að vera dæmt sem vítaspyrna fyrir okkur var ekki einu sinni dæmt af VAR. Annað mark okkar var ótrúlegt, af einhverjum ástæðum, dæmt af,“ sagði Hassan.

„Það virðist hafa verið þrýstingur frá Argentínumönnum á dómarann ​​sem hefur leitt til þessarar niðurstöðu.“

„Lífið er ósanngjarnt. Heimurinn er ósanngjarn. Allt í lagi, en af ​​hverju er engin sanngirni í íþróttum? Ég er ekki sannfærður um þessa niðurstöðu og hvernig hlutirnir þróuðust í þessum leik.“

„Dómarinn er ósanngjarn. Guð er mér nægur og er besti ráðstafandi mála. Hann er að sóa fyrirhöfn heillar þjóðar. Bikarnum er beint að Argentínu,“ sagði Hassan í langri ræðu á blaðamannafundinum.

Útlit var fyrir að Egyptar kæmust í 8-liða úrslit á HM í fyrsta sinn í sögu landsins. Þessi ótrúlegi viðsnúningur á lokakaflanum kom í veg fyrir það og þeir halda heim á leið, með súrt ennið.

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