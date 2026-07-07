Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júlí 2026 23:16 Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, attends a post-match press conference after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images) Hossam Hassan, þjálfari landsliðs Egyptalands, er brjálaður eftir tap hans manna fyrir Argentínu í 16-liða úrslitum á HM karla í fótbolta. Egyptaland leiddi 2-0 þegar korter var eftir. Argentína vann 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir í skrautlegum leik í Atlanta. Hassan var afar óánægður með hvernig leikurinn þróaðist og hélt því fram að Egyptum hafi verið ranglega neitað um annað mark í stöðunni 1-0, eftir VAR-skoðun, og að lið hans hefði átt að fá vítaspyrnu í uppbótartíma augnabliki áður en Enzo Fernandez skoraði þriðja mark Argentínu. Í blaðamannafundi sínum eftir leikinn beindi Hassan orðum sínum að dómaranum Francois Letexier sem og argentínska landsliðinu. „Okkur hefur ekki verið sýnd virðing eða sanngirni. Vítaspyrna var dæmd af og annað (atvik) sem hefði átt að vera dæmt sem vítaspyrna fyrir okkur var ekki einu sinni dæmt af VAR. Annað mark okkar var ótrúlegt, af einhverjum ástæðum, dæmt af,“ sagði Hassan. „Það virðist hafa verið þrýstingur frá Argentínumönnum á dómarann sem hefur leitt til þessarar niðurstöðu.“ „Lífið er ósanngjarnt. Heimurinn er ósanngjarn. Allt í lagi, en af hverju er engin sanngirni í íþróttum? Ég er ekki sannfærður um þessa niðurstöðu og hvernig hlutirnir þróuðust í þessum leik.“ „Dómarinn er ósanngjarn. Guð er mér nægur og er besti ráðstafandi mála. Hann er að sóa fyrirhöfn heillar þjóðar. Bikarnum er beint að Argentínu,“ sagði Hassan í langri ræðu á blaðamannafundinum. Útlit var fyrir að Egyptar kæmust í 8-liða úrslit á HM í fyrsta sinn í sögu landsins. Þessi ótrúlegi viðsnúningur á lokakaflanum kom í veg fyrir það og þeir halda heim á leið, með súrt ennið. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Lygilegur viðsnúningur Argentínu Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Fótbolti Fleiri fréttir Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í 8-liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Sjá meira