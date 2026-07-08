„Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. júlí 2026 11:00 Náið samband Donalds Trump og Giannis Infantino hefur vakið athygli. getty/Tasos Katopodis Töluverður þrýstingur er á forráðamönnum FIFA eftir að banni framherja Bandaríkjanna var slegið á frest á miðju heimsmeistaramóti, að því er virðist fyrir tilstilli Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Folarin Balogun fór líkt og aðrir fótboltamenn í eins leiks bann vegna rauðs spjalds sem hann hlaut í leik Bandaríkjanna við Bosníu í 32-liða úrslitum mótsins. Hann átti því ekki að spila leikinn við Belgíu í 16-liða úrslitum. Það breyttist í vikunni. FIFA tilkynnti að bann Balogun yrði frestað með vísan í 27. grein agareglna sambandsins sem segja til um að dómsvaldið hafi heimild til slíkrar frestunar. Slíkt hefur aldrei verið gert áður á miðju heimsmeistaramóti en Cristiano Ronaldo fékk leikbanni sem hann átti að sæta í byrjun mótsins frestað með svipuðum hætti fyrr í vor. Ákvörðun FIFA vakti hörð viðbrögð. Þau viðbrögð urðu enn harðari þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi stoltur frá því að hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna málsins og fengið hann til að fella bannið úr gildi. Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, sagði FIFA hafa farið yfir strikið í málinu sem veki stórar spurningar um pólitísk afskipti og áhrif á ákvarðanir sambandsins. Infantino sá sig knúinn til að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagði dómsvald og aganefnd FIFA algjörlega sjálfstæða einingu sem hann hefði engin áhrif á, og hvað þá Donald Trump. Áfrýjun Belga í málinu var þá vísað frá þar sem Belgar voru ekki sagðir aðilar að máli, þó niðurstaðan hefði sannarlega áhrif á þá. Í yfirlýsingu Belga í gær greindu þeir frá því að hafa ekki fengið nein gögn um mál Balogun né rökstuðning fyrir ákvörðuninni. Með því væri FIFA að brjóta eigin reglur. Þeir hótuðu frekari aðgerðum gegn bandaríska knattspyrnusambandinu vegna heimildar Balogun til að spila en það kemur líklega ekki til þess þar sem Belgía vann öruggan 4-1 sigur í leik gærdagsins. Leikmenn glöddust mjög í leikslok og skutu létt á þá bandarísku með því að stíga dans að hætti Donalds Trump eftir fjórða markið. Belgar eru komnir áfram og Bandaríkjamenn úr leik en mál Balogun gæti hins vegar dregið dilk á eftir sér. FIFA sett mörg ríki í bann fyrir eins brot „Þarna er um að ræða þessi pólitísku afskipti. Í íþróttahreyfingunni allri og FIFA er það skýrt að pólitísk afskipti eiga ekki heima innan íþróttanna. Þetta eiga að vera sjálfstæðar einingar og það eru mýmörg dæmi um það á þessari öld að FIFA setji landslið í bann vegna pólitískra afskipta í landinu,“ sagði Valur Páll Eiríksson, íþróttasiðfræðingur og fréttamaður, í kvöldfréttum Sýnar. „Við getum tekið dæmi ef ríkisstjórn Íslands myndi hafa áhrif á hver yrði formaður KSÍ. Það má ekki og þá fer Ísland í bann. Við getum tekið dæmi um Gvatemala, Síerra Leóne, Kongó, Kenía, Pakistan, Írak og Indónesía. Þetta eru allt lönd sem FIFA hefur sett í bann út af nákvæmlega svona afskiptum.“ Í kjölfar fréttanna um að Balogun myndi sleppa við leikbann sendi UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem ákvörðunin var gagnrýnd. „Það er ekkert á hverjum degi sem Knattspyrnusamband Evrópu fordæmir Alþjóða knattspyrnusambandið svona harðlega. Þarna eru notuð orð um vantrú á fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun. Þetta eru mjög þung sem eru látin falla gegn sambandi sem er í raun fyrir ofan þig í valdastiganum,“ sagði Valur. Samband Trump og Infantino óvenjulega náið Náið samband Trumps og Infantinos hefur vakið athygli. „Infantino segir í sinni yfirlýsingu að hann tali við Trump eins og hverja aðra leiðtoga. Þjóðarleiðtogar tali oft við hann og það sé ekkert sérstakt við að Trump hringi. En þetta er allt annað samband. Hann hefur miklu meira verið með Trump en forsetum Kanada eða Mexíkós sem eru líka að halda þetta mót,“ sagði Valur. Spjótin beinast að FIFA þessa dagana eins og Valur Páll Eiríksson fjallaði um í kvöldfréttum Sýnar.sýn „Infantino stofnaði sérstök friðarverðlaun FIFA fyrir Trump. Hann fékk ekki friðarverðlaun Nóbels eins og Trump sjálfur hafði kallað eftir. Svo varð sambandið enn sterkara þegar Trump varð leigusali FIFA. Því FIFA opnaði nýja skrifstofu í Bandaríkjunum. Hvar eru þær? Í Trump-turni í New York. Þetta er sérstaklega náið samband og þetta vekur ennþá meiri spurningar um hvað nákvæmlega gekk á þegar þessu banni var aflétt með þessum hætti.“ Fær Infantino mótframboð? En er raunverulegur möguleiki á því að þetta mál veiki stöðu Infantino sem forseta FIFA? „Það er stóra spurningin. Hann hefur verið í mjög traustri stöðu. Sagan er ekki beint með þessu sambandi. Það er skandall sem skekur það 2015. Meira og minna allir eru sakfelldir, dæmdir og reknir úr sínum stöðum, þar á meðal forsetinn Sepp Blatter. Infantino kemur inn sem þessi bjargvættur. Hann á að snúa þessu við og aflétta þessari spillingu sem hafði verið í gangi þarna,“ sagði Valur. „Þetta gekk fínt framan af en bæði fræðimenn og fjölmiðlar hafa talað um að þarna sé hreinlega spilling í gangi ítrekað. Bæði varðandi Trump og svo lönd frá Miðausturlöndum. Eins og núna er Sádi-Arabía að fara að halda HM í fyrsta skipti. Á sama tíma og þeir fá að halda það mót, alls útboðs. Þetta er í fyrsta skipti sem það er ekki kosið um það. Á sama tíma kemur inn styrktarsamningur til FIFA við Aramco-olíufyrirtæki Sádi-Arabíu og fleira til,“ „Þetta vekur upp spurningar en á sama tíma er verið að auka tekjurnar. Þetta eru risa samningar sem er verið að gera við Sádana og Infantino situr í umboði knattspyrnusambandanna. Og það er spurning meðan þau eru að fá alla þessa peninga inn og það er verið að auka tekjurnar til þessara sambanda sem kjósa er ekkert endilega líklegt að eitthvað gerist.“ Valur segir að útspil UEFA geti hins vegar breytt stöðunni. „Þetta mál, og hvernig UEFA bregst við, setur spurningarmerki við hans stöðu. Það eru forsetakosningar á næsta ári, á ársþingi FIFA. Infantino ætlar að bjóða sig fram og þá er spurning hvort gagnrýnisraddirnar verði fleiri. Lisa Klaveness frá Noregi er í raun sú eina sem hefur gagnrýnt Infantino opinberlega undanfarin ár. KSÍ hefur ekki gert það. Það er áhugavert að sjá hver staðan er þar. En þetta gæti orðið til þess að einhver sambönd fylkist á bak við einhvern annan aðila og breyti raunverulega hjá FIFA,“ sagði Valur. Fréttina má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. HM 2026 í fótbolta FIFA Donald Trump Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? 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