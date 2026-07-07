Messi hágrét eftir leik Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júlí 2026 20:17 Messi knúsar hetjuna Enzo Fernández eftir leik með tár á kvarmi. Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images Það var tilfinningarík stund þegar ljóst var að heimsmeistarar Argentínu væru komnir áfram í 8-liða úrslit á HM eftir 3-2 sigur á Egyptalandi í kvöld. Lionel Messi gat ekki haldið aftur af tárunum. Allt leit út fyrir að Egyptar myndi óvænt slá Argentínu úr leik og komast í fyrsta sinn í 8-liða úrslit keppninnar í sögu landsins. Egyptar leiddu 2-0 þegar aðeins stundarfjórðungur var eftir en Argentínumenn gáfust ekki upp. Cristian Romero skoraði á 78 mínútu og Lionel Messi jafnaði leikinn fimm mínútum síðar. Tárin flæddu.Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Enzo Fernández tryggði Argentínumönnum svo magnaðan 3-2 sigur með skallamarki í uppbótartíma og þeir áfram á kostnað Egypta eftir þessi þrjú mörk á korteri undir lok leiks. Messi hafði klúðrað víti fyrr í leiknum og fagnaði jöfnunarmarki sínu sem óður maður. Hann er nú markahæstur á HM með átta mörk, einu meira en Kylian Mbappé og Erling Haaland. Messi var hylltur af liðsfélögum sínum eftir leik.Justin Setterfield/Getty Images Mótið er hans síðasta heimsmeistaramót og lengi vel var útlit fyrir að goðsögnin myndi kveðja stærsta svið fótboltans í hinsta sinn. Svo var ekki og tilfinningarnar báru Messi ofurliði eftir leik. Í kvöld kemur í ljós hvort andstæðingur Argentínu í 8-liða úrslitum verði Kólumbía eða Sviss. Leikur þeirra liða hófst nú klukkan 20:00. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Lygilegur viðsnúningur Argentínu Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Fleiri fréttir Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Sviss - Kólumbía | Síðasti farseðilinn í átta liða úrslit Víkingur - Györ | Ungversku meistararnir mæta í Víkina Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Sjá meira