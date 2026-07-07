Fótbolti

Messi há­grét eftir leik

Valur Páll Eiríksson skrifar
Messi knúsar hetjuna Enzo Fernández eftir leik með tár á kvarmi.
Messi knúsar hetjuna Enzo Fernández eftir leik með tár á kvarmi. Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Það var tilfinningarík stund þegar ljóst var að heimsmeistarar Argentínu væru komnir áfram í 8-liða úrslit á HM eftir 3-2 sigur á Egyptalandi í kvöld. Lionel Messi gat ekki haldið aftur af tárunum.

Allt leit út fyrir að Egyptar myndi óvænt slá Argentínu úr leik og komast í fyrsta sinn í 8-liða úrslit keppninnar í sögu landsins.

Egyptar leiddu 2-0 þegar aðeins stundarfjórðungur var eftir en Argentínumenn gáfust ekki upp. Cristian Romero skoraði á 78 mínútu og Lionel Messi jafnaði leikinn fimm mínútum síðar.

Tárin flæddu.Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Enzo Fernández tryggði Argentínumönnum svo magnaðan 3-2 sigur með skallamarki í uppbótartíma og þeir áfram á kostnað Egypta eftir þessi þrjú mörk á korteri undir lok leiks.

Messi hafði klúðrað víti fyrr í leiknum og fagnaði jöfnunarmarki sínu sem óður maður. Hann er nú markahæstur á HM með átta mörk, einu meira en Kylian Mbappé og Erling Haaland.

Messi var hylltur af liðsfélögum sínum eftir leik.Justin Setterfield/Getty Images

Mótið er hans síðasta heimsmeistaramót og lengi vel var útlit fyrir að goðsögnin myndi kveðja stærsta svið fótboltans í hinsta sinn.

Svo var ekki og tilfinningarnar báru Messi ofurliði eftir leik.

Í kvöld kemur í ljós hvort andstæðingur Argentínu í 8-liða úrslitum verði Kólumbía eða Sviss. Leikur þeirra liða hófst nú klukkan 20:00.

HM 2026 í fótbolta Argentína

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið