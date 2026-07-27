Íslendingaliðið Rosenborg glímir nú við mjög ósátta stuðningsmenn sína sem ætla að mótmæla félaginu í næsta leik.
Þetta eru reyndar sérstök hljóðlát mótmæli því það mun ekki heyrast í stuðningsmannahópum í Øvre Øst-stúkunni í upphafi úrvalsdeildarleiks Rosenborg og Fredrikstad í kvöld.
Þetta tilkynna stuðningsmannahóparnir Ultras Nidaros og FN13, að því er Adresseavisen greinir frá.
Stuðningsmennirnir ætla ekki að taka þátt í að skapa stemningu fyrsta stundarfjórðunginn. Þetta er mótmæli gegn því að leiknum var frestað frá upphaflegum leikdegi vegna sýningarleiks Rosenborg og Manchester United á föstudagskvöldið.
Alfreð Finnbogason er íþróttastjóri hjá félaginu og Freyr Alexandersson þjálfar norska liðið.
„Þeir völdu þess í stað að sækjast eftir gróða og markaðsvæðingu. Með því að grafa undan sjálfsmynd félagsins verður slökkt á hljóðinu í Lerkendal,“ skrifa stuðningsmannahóparnir í sameiginlegri yfirlýsingu.
Eftir þögnina lofa sömu hópar „hámarksstuðningi og miklum eldmóði“.
„Þetta er sorglegt, en merki um að sambandið vanrækir aðalvöruna sína sem er þeirra eigin úrvalsdeild,“ segir Andy Martinsen, ferðastjóri Fredriksstad-stuðningsmannahópsins Plankehaugen, við Fredriksstad Blad.