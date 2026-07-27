Fótbolti

Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir hefur verið iðin við kolann upp við mark andstæðinganna að undanförnu.
Sveindís Jane Jónsdóttir hefur verið iðin við kolann upp við mark andstæðinganna að undanförnu. getty/Karen Hickey

Sveindís Jane Jónsdóttir var aftur á skotskónum þegar Angel City tapaði fyrir Racing Louisville, 1-2, í NWSL-deildinni í Bandaríkjunum í nótt.

Racing Louisville komst í 0-2 en á 80. mínútu minnkaði Sveindís muninn.

Sophia Mattice átti þá langa sendingu inn fyrir vörn gestanna á Sveindísi sem tók við boltanum og kláraði færið með vinstri fæti undir markvörðinn Jordyn Bloomer. Mark Sveindísar má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan.

Sveindís hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð og þrjú mörk í síðustu fjórum leikjum Angel City. Hún er markahæsti leikmaður liðsins á tímabilinu ásamt hinni brasilísku Niehus Maiara með sex mörk. Sveindís hefur ennfremur lagt upp tvö mörk.

Um er að ræða talsverða bætingu hjá Sveindísi en hún skoraði einungis eitt mark á síðasta tímabili.

Fyrir viðureign næturinnar hafði Angel City unnið þrjá leiki í röð. Liðið er í 8. sæti deildarinnar af sextán liðum. Átta efstu liðin komast í úrslitakeppnina.

Bandaríski fótboltinn

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