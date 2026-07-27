Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð

Sveindís Jane Jónsdóttir var aftur á skotskónum þegar Angel City tapaði fyrir Racing Louisville, 1-2, í NWSL-deildinni í Bandaríkjunum í nótt.
Racing Louisville komst í 0-2 en á 80. mínútu minnkaði Sveindís muninn.
Sophia Mattice átti þá langa sendingu inn fyrir vörn gestanna á Sveindísi sem tók við boltanum og kláraði færið með vinstri fæti undir markvörðinn Jordyn Bloomer. Mark Sveindísar má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan.
Sveindís hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð og þrjú mörk í síðustu fjórum leikjum Angel City. Hún er markahæsti leikmaður liðsins á tímabilinu ásamt hinni brasilísku Niehus Maiara með sex mörk. Sveindís hefur ennfremur lagt upp tvö mörk.
Um er að ræða talsverða bætingu hjá Sveindísi en hún skoraði einungis eitt mark á síðasta tímabili.
Fyrir viðureign næturinnar hafði Angel City unnið þrjá leiki í röð. Liðið er í 8. sæti deildarinnar af sextán liðum. Átta efstu liðin komast í úrslitakeppnina.