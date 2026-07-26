Arnór Gauti frá Blikum og í króatísku deildina

Íslenskum knattspyrnumönnum hefur ekki vegnað alltof vel í króatísku deildinni en Blikinn Arnór Gauti Jónsson ætlar sér greinilega að breyta því.
Knattspyrnudeild Breiðabliks og króatíska efstudeildarliðið Slaven Belupo hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Arnórs Gauta Jónssonar.
Arnór Gauti gekk til liðs við Breiðablik í ársbyrjun 2024 og lék því með félaginu í hálft þriðja tímabil. Hann varð Íslandsmeistari árið 2024 og var í lok þess tímabils valinn efnilegasti leikmaður meistaraflokks karla.
Á tíma sínum hjá félaginu lék Gauti 91 leik, þar af fjölda Evrópuleikja þar sem hann vakti verðskuldaða athygli eins og kemur fram í frétt á miðlum Blika.
Arnór Gauti hefur nú þegar skrifað undir samning við króatíska liðið og staðist læknisskoðun.