Fótbolti

59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kazuyoshi Miura hefur spilað fótbolta lengri en allir.
Kazuyoshi Miura hefur spilað fótbolta lengri en allir. Getty/Hiroki Watanabe

Japanska fótboltagoðsögnin Kazuyoshi „King Kazu“ Miura skoraði á laugardag sitt fyrsta opinbera mark í tæp fjögur ár. Hann er 59 ára gamall og því stórfréttir að hann sé enn að spila meistaraflokksfótbolta.

Miura var í byrjunarliði Fukushima United og skoraði fimmta markið á 52. mínútu þegar liðið vann Iwaki Furukawa 7-0. Leikurinn var úrslitaleikur í undankeppni Fukushima-héraðs fyrir Keisarabikarinn, sem er bikarkeppni Japans.

Markið var það fyrsta sem Miura skoraði fyrir Fukushima og hans fyrsta í keppnisleik síðan 12. nóvember 2022, 1351 degi fyrr. Þá skoraði hann fyrir Suzuka í japönsku fótboltadeildinni, sem er fjórða efsta deild og efsta áhugamannadeildin í Japan.

„King Kazu“ á heimsmet Guinness yfir elsta leikmanninn til að skora í atvinnumannadeild. Hann var 50 ára og 14 daga gamall þegar hann skoraði fyrir Yokohama FC í japönsku 2. deildinni árið 2017.

Miura, sem hóf atvinnumannaferil sinn í Brasilíu árið 1986, er á sínu 41. keppnistímabili sem atvinnumaður. Hann verður 60 ára í febrúar.

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