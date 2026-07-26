59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júlí 2026 23:17 Kazuyoshi Miura hefur spilað fótbolta lengri en allir. Getty/Hiroki Watanabe Japanska fótboltagoðsögnin Kazuyoshi „King Kazu“ Miura skoraði á laugardag sitt fyrsta opinbera mark í tæp fjögur ár. Hann er 59 ára gamall og því stórfréttir að hann sé enn að spila meistaraflokksfótbolta. Miura var í byrjunarliði Fukushima United og skoraði fimmta markið á 52. mínútu þegar liðið vann Iwaki Furukawa 7-0. Leikurinn var úrslitaleikur í undankeppni Fukushima-héraðs fyrir Keisarabikarinn, sem er bikarkeppni Japans. Markið var það fyrsta sem Miura skoraði fyrir Fukushima og hans fyrsta í keppnisleik síðan 12. nóvember 2022, 1351 degi fyrr. Þá skoraði hann fyrir Suzuka í japönsku fótboltadeildinni, sem er fjórða efsta deild og efsta áhugamannadeildin í Japan. „King Kazu“ á heimsmet Guinness yfir elsta leikmanninn til að skora í atvinnumannadeild. Hann var 50 ára og 14 daga gamall þegar hann skoraði fyrir Yokohama FC í japönsku 2. deildinni árið 2017. Miura, sem hóf atvinnumannaferil sinn í Brasilíu árið 1986, er á sínu 41. keppnistímabili sem atvinnumaður. Hann verður 60 ára í febrúar. View this post on Instagram A post shared by Sportbladet (@sportbladet) Japan Fótbolti Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Fleiri fréttir 59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjör: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Arnór Gauti frá Blikum og í króatísku deildina Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Kláraði Harvard og samdi við Blika Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Sjá meira