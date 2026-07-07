Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júlí 2026 22:00 Balogun segist skilja að ákvörðunin hafi verið umdeild. Jamie Squire/Getty Images Folarin Balogun, framherji bandaríska landsliðsins, skilur að ákvörðun um að aflétta banni hans fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum á HM sé umdeild. Hann áréttar hins vegar að hann hafi ekkert haft með ferlið að gera. Ákvörðunin um bann Balogun hefur vakið mikla athygli og ekki síður eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hreykti sig af því að hafa verið ábyrgur fyrir því að FIFA felldi bannið úr gildi. FIFA hefur sætt mikilli gagnrýni vegna málsins, þar á meðal frá Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA. Balogun varð skyndilega einn frægasti leikmaður mótsins vegna atburðarrásarinnar en hann segist sjálfur ekkert hafa haft með hana að gera. Hann hafi einfaldlega tekið niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Hann segist skilja umræðuna um ákvörðunina. „Auðvitað er það umdeilt þegar ákvörðunin er felld úr gildi,“ sagði Balogun við blaðamenn eftir 4-1 tap Bandaríkjanna fyrir Belgum í leik gærkvöldsins. „Við samþykktum ákvörðunina þegar ég fékk rauða spjaldið og við samþykktum einnig ákvörðunina þegar okkur var sagt að ég mætti spila,“ „Ég tók ekki þátt í ferlinu. Það hafði ekkert með mig að gera persónulega.“ Balogun sagði að hann hefði leitað til þjálfara Belgíu, Rudi Garcia, eftir leikinn til að óska honum til hamingju með sigurinn, og Garcia sagði um samskiptin við Balogun: „Hann kom til mín, mér líkaði það. Hann er ekki ábyrgur. Hann gerði ekkert rangt. Ég virði hann.“ Garcia mun stýra Belgum í 8-liða úrslitum gegn Spáni þann 10. júlí en Bandaríkjamenn eru úr leik eftir tapið í gær. HM 2026 í fótbolta FIFA Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Lygilegur viðsnúningur Argentínu Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti 16 ára Berglind mögnuð er Ísland náði sögulegum árangri Körfubolti Sviss - Kólumbía | Síðasti farseðilinn í átta liða úrslit Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Fleiri fréttir Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Sviss - Kólumbía | Síðasti farseðilinn í átta liða úrslit Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Sjá meira