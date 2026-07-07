Fótbolti

Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera

Valur Páll Eiríksson skrifar
Balogun segist skilja að ákvörðunin hafi verið umdeild.
Balogun segist skilja að ákvörðunin hafi verið umdeild. Jamie Squire/Getty Images

Folarin Balogun, framherji bandaríska landsliðsins, skilur að ákvörðun um að aflétta banni hans fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum á HM sé umdeild. Hann áréttar hins vegar að hann hafi ekkert haft með ferlið að gera.

Ákvörðunin um bann Balogun hefur vakið mikla athygli og ekki síður eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hreykti sig af því að hafa verið ábyrgur fyrir því að FIFA felldi bannið úr gildi.

FIFA hefur sætt mikilli gagnrýni vegna málsins, þar á meðal frá Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA.

Balogun varð skyndilega einn frægasti leikmaður mótsins vegna atburðarrásarinnar en hann segist sjálfur ekkert hafa haft með hana að gera. Hann hafi einfaldlega tekið niðurstöðunni þegar hún lá fyrir.

Hann segist skilja umræðuna um ákvörðunina.

„Auðvitað er það umdeilt þegar ákvörðunin er felld úr gildi,“ sagði Balogun við blaðamenn eftir 4-1 tap Bandaríkjanna fyrir Belgum í leik gærkvöldsins.

„Við samþykktum ákvörðunina þegar ég fékk rauða spjaldið og við samþykktum einnig ákvörðunina þegar okkur var sagt að ég mætti ​​spila,“

„Ég tók ekki þátt í ferlinu. Það hafði ekkert með mig að gera persónulega.“

Balogun sagði að hann hefði leitað til þjálfara Belgíu, Rudi Garcia, eftir leikinn til að óska ​​honum til hamingju með sigurinn, og Garcia sagði um samskiptin við Balogun:

„Hann kom til mín, mér líkaði það. Hann er ekki ábyrgur. Hann gerði ekkert rangt. Ég virði hann.“

Garcia mun stýra Belgum í 8-liða úrslitum gegn Spáni þann 10. júlí en Bandaríkjamenn eru úr leik eftir tapið í gær.

HM 2026 í fótbolta FIFA

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