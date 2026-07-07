Viðgerðir á mótor Herjólfs IV Vestmannaeyjaferju eru á áætlun og gert ráð fyrir að mótorinn verði sendur til Íslands með skipi frá Hollandi þann 13. júlí. Mótorinn verði settur í ferjuna þegar hann berst til landsins og ferjan Baldur í kjölfarið snúa aftur til siglinga á Breiðafirði þegar uppsetningu mótorsins er lokið. Þetta segir í tilkynningu Vegagerðarinnar.
Viðgerð á Herjólfi hefur dregist og greint hefur verið frá ítrekuðum töfum. Í júní var greint frá því að verkið hefði tafist vegna seinkunar á afhendingu varahluta til verkstæðis í Hollandi.
„Upphaflega var gert ráð fyrir að viðgerðir myndu taka sjö vikur á verkstæðum ytra en nú erum við búin að vera síðan 11. apríl að sigla á annarri skrúfunni. Til að byrja með gekk viðgerð vel en síðan urðu tafir á afhendingu koparvírs sem mér skilst að skýrist af aðstæðum í heiminum,“ sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, í samtali við fréttastofu í lok júní. Ferjan siglir bæði hægar og er aflminni á meðan annan mótorinn skortir.
Þá var gert ráð fyrir að viðgerð myndi ljúka um miðjan júlí og í kjölfarið yrði Herjólfur tekinn úr áætlun og mótorinn settur upp. Sú vinna er sögð geta tekið allt að fjóra sólarhringa en skipið hefur siglt á einni vél af tveimur eftir að bilun kom upp í apríl.
Ólafur sagði að það tæki einhverja daga að flytja mótorinn frá Hollandi til Íslands. Þá væri það talsverð aðgerð að setja mótorinn aftur í þar sem það þyrfti að rjúfa gat á gólfið á bíladekkinu og láta mótorinn síga þar niður.
Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæltu þeirri ákvörðun innviðaráðherra að færa Breiðafjarðarferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega- og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja.
Sveitarfélögin sögðust sýna því skilning að Baldur gegni hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur er óstarfhæfur eða fer í slipp, líkt og samningar gera ráð fyrir.
„Sú staða er hins vegar ekki uppi í þessu tilviki þar sem Baldur er færður úr siglingum á Breiðafirði til að mæta aukinni eftirspurn eftir farþega- og ökutækjaflutningum til Vestmannaeyja,“ sagði í yfirlýsingu sveitarstjórnarfólks í júní.
Ákvörðunin hafi veruleg áhrif á samgöngur, vöruflutninga, atvinnulíf og þjónustu við samfélögin við Breiðafjörð og ekki síst Flatey.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur gefið út að hann leiti leiða til að tryggja að rekstraraðilar Herjólfs eigi varamótor fyrir Herjólf á Íslandi.
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