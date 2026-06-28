„Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“

Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ekki hafa áhyggjur af samgöngum fyrir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þó enn verði tafir á viðgerð Herjólfs. Þá gangi vel að koma fólki frá Eyjum eftir Orkumótið sem fram fór þar um helgina þrátt fyrir að fella hafi þurft niður ferðir með Baldri.
Á föstudag var tilkynnt að enn verði tafir á að viðgerð á öðrum mótor Herjólfs klárist. Í færslu á samfélagsmiðlum Herjólfs er sagt að viðgerð hafi tafist vegna seinkunar á afhendingu koparvírs en nú sé unnið af kappi á verkstæði í Hollandi.
„Upphaflega var gert ráð fyrir að viðgerðir myndu taka sjö vikur á verkstæðum ytra en nú erum við búin að vera síðan 11. apríl að sigla á annarri skrúfunni. Til að byrja með gekk viðgerð vel en síðan urðu tafir á afhendingu koparvírs sem mér skilst að skýrist af aðstæðum í heiminum,“ segir Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs og bætir við að vírinn hafi skilað sér síðastliðinn mánudag.
Gert er ráð fyrir að viðgerð ljúki um miðjan júlí og í kjölfarið verður Herjólfur tekinn úr áætlun og mótorinn settur upp. Sú vinna gæti tekið allt að fjóra sólarhringa en skipið hefur siglt á einni vél af tveimur eftir að bilun kom upp í apríl.
„Það er ekki komin nákvæm dagsetning hvenær verklok verða en það er miðað við að þau verði um miðjan júlí. Þá tekur einhverja daga að flytja mótorinn hingað til lands og um leið þá fer Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem mótorinn verður settur í. Það er talsverð aðgerð því það þarf að rjúfa gat á gólfið á bíladekkinu og láta mótorinn síga þar niður.“
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er einn af stærstu viðburðum hvers árs í Eyjum og stærsta útihátíðin um verslunarmannahelgina.
Ólafur segir að ekki séu uppi áhyggjur um að viðgerð tefjist enn frekar og hafi áhrif á samgöngur fyrir Þjóðhátíð.
„Við höfum það ekki og erum bara bjartsýn á að þetta geti gengið svona. Svo má líka segja að við höfum getað sinnt flutningsþörfinni á meðan Landeyjahöfn er opin og Herjólfur siglt sjö ferðir á dag og Baldur þrjár til fimm ferðir á dag,“ en Breiðafjarðarferjan Baldur hefur aðstoðað með siglingar á milli lands og Eyja undanfarið.
„Flutningsgetan er eins og ef Herjólfur væri bara einn í átta ferða áætlun og jafnvel heldur meiri með stöðuni núna. Í rauninni höfum við ekki áhyggjur en við ætlum samt rétt að vona að þessi tímalína standist, því þetta er orðinn allt of langur tími síðan mótorinn bilaði.“
Orkumóti ÍBV lauk í Eyjum í gær og gestir verið á leið til síns heima bæði í gær og í dag. Í gærkvöldi var hins vegar greint frá því að fella þyrfti niður þrjár ferðir Baldurs í dag, tvær í morgun og eina í kvöld, af óviðráðanlegum orsökum.
„Það hefur auðvitað áhrif en flutningur á þessum álagsdegi hefur gengið mjög vel og við verið að taka inn af biðlistum þannig að við reiknum með að allir komist til síns heima í dag,“ segir Ólafur Jóhann.
Óánægja er á meðal sveitarfélaga á Vesturlandi og Vestfjörðum vegna brotthvarfs Baldurs til Eyja en öllu jöfnu siglir Baldur á milli Stykkishólms á Snæfellsnesi og Brjánslækjar á sunnanverðum Vestfjörðum með viðkomu í Flatey.
Ólafur Jóhann segist skilja að þegar þjónusta skerðist fyrir vestan verði fólk ósátt.
„Við viljum ekki vera í þeirri aðstöðu að koma öðrum í vandræði en engu að síður þá er þetta fyrirkomulag, að Baldur er varaskip fyrir Herjólf og við þurfum svo sannarlega á honum að halda. Bæði vegna þess að það þarf minna til að Herjólfur komist ekki í Landeyjahöfn auk þess sem flutningsgetan er takmörkuð.“
Sumaráætlun Herjólfs gerir ráð fyrir átta ferðum á milli Eyja og Landeyjahafnar en nú eru sigldar sjö ferðir.
„Það hefur verið gríðarleg hjálp að hafa Baldur með okkur. En við vinnum að því öllum árum og höfum lagt á það þunga pressu að þessi viðgerð og öll sú vinna sem henni tengist gerist eins hratt og mögulegt er. Einmitt til þess að skapa ekki vandræði, hvorki hér né fyrir vestan.“
„Þannig að við erum mjög þakklát fyrir að Baldur sé með okkur en við viljum endilega að hann komist heim í Breiðafjörð sem allra, allra fyrst,“ segir Ólafur Jóhann að lokum.