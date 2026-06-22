Áfram eru tafir á viðgerðum á Herjólfi vegna seinkunar á afhendingu varahluta til verkstæðis í Hollandi. Innviðaráðherra, Eyjólfur Ármannsson, leitar nú leiða til að tryggja að rekstraraðilar Herjólfs eigi til aukalegan varamótor fyrir Herjólf hér á Íslandi.
Fréttir bárust þann þrettánda júní síðastliðinn að viðgerðir Herjólfs myndu tefjast um þrjár vikur.
Ferjan Baldur mun áfram vera staðgengill Herjólfs. Baldur siglir venjulega milli Stykkishólms og Brjánslækjar á sunnanverðum Vestfjörðum með viðkomu í Flatey. Báturinn Særún leysir mun halda áfram siglingum til Flateyjar til að tryggja þjónustu við íbúa og atvinnulíf á svæðinu.
Særún býr þó ekki yfir getu til að ferja bifreiðar, ólíkt Baldri. Særún hefur leyfi til að flytja 115 farþega en hefur auk þess flutt vörur, neysluvatn, fiskikör og annan farm til Flateyjar.
Í tilkynningu frá ráðuneyti samgöngumála kemur fram að ráðherra, Eyjólfur Ármannsson, hafi fyrir helgi átt fund með bæjarstjórum í sveitarfélögum við Breiðafjörð og farið yfir stöðu mála.
„Undanfarnar vikur hafa skapast erfiðar og ófyrirséðar aðstæður í ferjusiglingum til Vestmannaeyja sem hafa óhjákvæmilega haft áhrif á ferjusiglingar á Breiðafirði. Ég hef fullan skilning á þeim erfiðleikum sem fjarvera Baldurs hefur í för með sér fyrir atvinnulíf, flutninga og daglegt líf á svæðinu,“ er haft eftir Eyjólfi í tilkynningunni.
„Samkvæmt samningum er Baldur skilgreindur sem varaskip fyrir Herjólf og sú ákvörðun að kalla hann til Vestmannaeyja byggir á öryggissjónarmiðum. Með aðeins eina vél starfhæfa þolir Herjólfur litla ölduhæð og vind áður en loka þarf fyrir siglingar í Landeyjahöfn.“
„Samkvæmt samningum er Baldur skilgreindur sem varaskip fyrir Herjólf og sú ákvörðun að kalla hann til Vestmannaeyja byggir á öryggissjónarmiðum. Með aðeins eina vél starfhæfa þolir Herjólfur litla ölduhæð og vind áður en loka þarf fyrir siglingar í Landeyjahöfn.“
Tilfærsla Baldurs hefur hingað til ekki vakið mikla kátínu í kjördæmi Eyjólfs, Norðvesturkjördæmi.