Líklegast þykir að Jorge Jesus verði næsti þjálfari portúgalska karlalandsliðsins í fótbolta. Portúgal er í þjálfaraleit eftir að Roberto Martínez hætti í kjölfar tapsins fyrir Spáni, 1-0, í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gær.
Eftir leikinn gegn Spáni í gær tilkynnti Martínez að hann hefði stýrt portúgalska liðinu í síðasta sinn.
Samkvæmt portúgalska dagblaðinu A Bola vill portúgalska knattspyrnusambandið fá Jesus til að taka við landsliðinu.
Jesus býr yfir mikilli reynslu en síðast var hann þjálfari Al Nassr í Sádi-Arabíu. Þar stýrði hann meðal annars Cristiano Ronaldo, fyrirliða portúgalska landsliðsins. Al Nassr varð sádiarabískur meistari undir stjórn Jesus á síðasta tímabili.
Hinn 41 árs Ronaldo hefur greint frá því að HM 2026 hafi verið hans síðasta heimsmeistaramót en ekki liggur fyrir hvort hann haldi áfram að spila með landsliðinu.
Þjálfaraferill Jesus hófst 1990. Hann hefur aðallega þjálfað í Portúgal, meðal annars Benfica, Sporting og Braga. Undir hans stjórn varð Benfica þrívegis portúgalskur meistari. Jesus hefur einnig unnið titla í Sádi-Arabíu, Brasilíu og Tyrklandi.
Það slettist upp á vinskapinn hjá Rodri og Bernardo Silva, sem svo lengi voru liðsfélagar hjá Manchester City, þegar þeir mættust í leik Spánar og Portúgals í 16-liða úrslitum á HM í fótbolta í gærkvöld.
Spánn komst í kvöld áfram í 8-liða úrslit á HM karla í fótbolta eftir dramatískan 1-0 sigur á Portúgal í slag um Íberíuskaga í Dallas í Texas. Mikel Merino var hetja Spánverja í blálok leiks.