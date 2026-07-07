„Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“

Cristiano Ronaldo hefur fengið að heyra það í fjölmiðlum heima í Portúgal og um heim allan, eftir að Portúgalar féllu úr leik á HM í fótbolta í gærkvöld með 1-0 tapi gegn Spáni í 16-liða úrslitum.
„Hann bara gaufaðist eitthvað um völlinn og var ekki með í neinu. Var alltaf í burtu frá boltanum,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, sérfræðingur RÚV, um Ronaldo eftir leikinn í gær.
Ronaldo lék allan leikinn en á meðan sat Goncalo Ramos á varamannabekk Portúgals, þrátt fyrir að hafa skorað sigurmarkið gegn Króatíu í 32-liða úrslitum.
„Hversu fúlt er að vera Goncalo Ramos? Hversu pirrandi er að horfa upp á Roberto Martinez enn eina ferðina guggna á því að taka manninn út af? Og borga bara fyrir það með því að vera búinn í 16-liða úrslitum,“ sagði Óskar Hrafn.
Chris Sutton, sérfræðingur BBC, talaði með líkum hætti um hinn 41 árs gamla Ronaldo, sem þó afrekaði það að skora þrjú mörk á HM og er sá eini sem skorað hefur á sex heimsmeistaramótum:
„Hann er að vappa um völlinn eins og afi, þess vegna eru Portúgalar úr leik. Cristiano Ronaldo gerir ekki neitt. Hann gerði ekki neitt. Hvað er Roberto Martinez að gera? Hvernig er hægt að dekra svona mikið við einn leikmann? Portúgal er úr leik út af Roberto Martinez,“ sagði Sutton.
Í skoðanapistli íþróttamiðilsins vinsæla A Bola í Portúgal fékk Ronaldo svipaða meðferð. „Við viljum ekki drepa þig en núna er nóg komið,“ stóð þar í fyrirsögn, með tilvísun í orð Ronaldos sjálfs um að fjölmiðlamenn hefðu „reynt að drepa hann í 23 ár“.
Í pistlinum sagði jafnframt að sú ákvörðun að nýta ekki krafta Ramos í leiknum væri bara til að fullkomna þá hryllingssýningu sem boðið hefði verið upp á undir stjórn Martinez sem strax eftir leik tilkynnti að hann væri hættur með portúgalska landsliðið.
Jorge Jesus, sem var þjálfari Ronaldos hjá Al Nassr en er nú á lausu, er sagður taka við portúgalska landsliðinu.
Ronaldo felldi sjálfur tár eftir tapið í gær, eftir sinn síðasta HM-leik. Aðspurður hvort hann hefði spilað sinn síðasta landsleik sagðist hann ætla að ræða við fjölskyldu sína og taka ákvörðunina að vel yfirlögðu ráði.
Ronaldo varð Evrópumeistari með Portúgal árið 2016 og hefur samtals skorað 976 mörk fyrir félags- og landslið á ferli sínum.